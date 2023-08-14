Fatih Altaylı "Ay’a gideceğiz" yalanını ortaya çıkardı. Verdiği bilgi "Güler misin ağlar mısın" dedirtti

Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu.

Ocak 2019'da Gebze'de "Milli Uzay Programı Çalıştayı" adlı bir toplantı düzenleyen ajans günümüze kadar somut bir çalışma yapmış değil.

AY’A GİDİLME PLANI YAPILDI TELESKOP ALINDI

2023 yılında Ay’a gidilme planı açıklanmış olsa da kurulduğu günden bu yana milyonlar harcayan Türkiye Uzay Ajansı, son olarak aldığı 2 teleskopla gündeme gelmişti.

Son olarak ise Fatih Altaylı, Türkiye Uzay Ajansı’na tepki gösterdi.

MESELE GÖZ BOYAMAK, MESELE HAYAL SATMAK"



Ajansın kurulma amacının bilim değil göz boyamak olduğunu belirten Altaylı, “İlgili bakan Ay'a yumuşak iniş yapacağımızı söylemiş. Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçesi ise 59 milyon dolar. Karşılaştırma olsun diye söyleyeyim: NASA’nın 2023 yılı bütçesi 25,5 milyar dolar, Ay’a gitme niyeti falan olmayan Avrupa Uzay Ajansı ESA’nın bütçesi ise 7,2 milyar dolar. Hepimiz biliyoruz ki, burada mesele bilim değil. Mesele göz boyamak, mesele hayal satmak." ifadelerini kullandı.