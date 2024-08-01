Fatih Altaylı Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım diyen Hakan Ural'ı tiye aldı

Oyuncu Hakan Ural'ın İsrail ile savaşırım" sözlerine Fatih Altaylı'dan sert yanıt geldi.

Hakan Ural için “Şimdi İran'a gitsin. Alem çocuk ya. Hakikaten komik çocuk… Asker kaçağı… Canım benim, vurdu mu öldürürmüş” diyerek göndermelerde bulunan Fatih Altaylı, Ural'a ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

"EVLAT OLSA SEVİLMEZ"

“Ne garip açıklamalar bunlar. Hakan Ural, bir deyişin canlı kanıtı biliyorsun: ‘Evlat olsa sevilmez’ var ya… Böyle bir saçmalamak var mı ya… Asker kaçağısın edebinde susup oturacağına ‘Cumhurbaşkanımız izin versin ben hemen gideyim şehit olmak istiyorum’. ‘Git’ diyoruz yani izne gerek yok, isteyen herkes gidiyor bir sürü insan gitti orada öldü şehit oldu… Çek git, burada IŞİD’in bürosu var, ona git istersen. Sonra ‘Tokadı vurursam ölür, boynu kırılır’ falan diyor… Şimdi garip olan şu, burada bu acayip tiplerden bahsetmek zorunda kalıyoruz. Bunun bir de dişi versiyonu var, o da acayip bir şey zaten.

"GİTMEZ KOVSAN DA GİTMEZ"

Biz niye bunlardan bahsediyoruz? Hakan Ural niye bizim gündemimize var kardeşim? Hakan Ural niye Türkiye'nin gündeminde var?

Mesela ben şimdi şey olsam, AKP'li olsam... AKP iktidarının içinde önemli birisi olsam rahatsız olurum. Ya giderim cumhurbaşkanına derim ki ‘Beyefendi bunlar bizi bunlar mı temsil ediyor? Bizi bunlar mı savunuyor?’ Çünkü biraz da sen kendini kimin savunduğuna bakarsan, ‘Ya bir dakika, bu normal değil, bunlar bizi savunmamalı dersin.’ Haksız mıyım bilmiyorum ya… AKP olmadan Hakan Ural'ın bir önemi var mıydı? Yok. Zengin kadınlarla, varlıklı kadınlarla evlenen bir beyefendi, yakışıklı bir çocuk. Evlensin, bize ne? Allah mesut etsin hepsini. E ama... Şimdi birdenbire yorumcu morumcu... Şimdi bak, yorumuyla da bir şey demedim ben. İsteyen, istediğini yorumlar. Ne olacak? Televizyonda bir sürü yorumcu var. Hakan Ural'da, artı bir. Ama hadsizliğe gidiyor. ‘Bırakın gideceğim.’ Ya git kardeşim. Git kurtulalım ya. Gitmez de kovsan gitmez.

"ARASIN BENİ ONA ÖZEL UÇAK TUTACAĞIM"

Bak yemin ediyorum kendisine özel uçak tutacağım bak. Arasın beni. Desin ki ‘Ben gidiyorum’, ben ona en yakın havaalanına özel uçak tutacağım bak. Yemin ediyorum ki bulup buluşturacağım parayı, istediği yer neresiyse, Gazze'ye en yakın, Kahire mi neresi, İskenderiye mi neresi, oraya götüreceğim onu kardeşim. Ya bunlar böyle sallamacı… Bunlar şey dedim kolpacı. Ne dediler, açın bakın dedim. Kolpacı ne demek, çok basit kolpacının ne olduğunu bilmeyen mi var?”