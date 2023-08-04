Fatih Altaylı Disney'e teşekkür edeceğini böyle duyurdu '100 yıldır Atatürkçü yapamadığımız güruhu bir günde Atatürkçü yaptılar'

Disney+'ın, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesi, Türkiye’de büyük tepki çekti.

Fatih Altaylı Disney'e teşekkür edeceğini böyle duyurdu '100 yıldır Atatürkçü yapamadığımız güruhu bir günde Atatürkçü yaptılar'

Platformun bu kararının Ermeni lobisinin baskısıyla aldığı iddia edildi. Gazeteci Fatih Altaylı ise konuyla ilgili yayınladığı videoda, Disney’e hem kızdığını hem de teşekkür ettiğini söyledi.

Altaylı, videoyu YouTube kanalında paylaştı. Altaylı, “Ben yine de en nihayetinde Disney’e teşekkür edeceğim. Diyecekler ki ‘bak şerefsize teşekkür ediyor’ edeceğim. Hiç korkum yok. Benim hiçbirinizden korkum yok.” dedi.

Altaylı, Disney’in bir gecede tüm Atatürk düşmanlarını Atatürkçü yaptığını savundu. Altaylı, “Biz 40 senede uğraştık, yapamadık. Atatürk 100 senedir uğraştı, yapamadı. Kanunlarla olmadı zorlamayla olmadınız. Disney sayesinde bir gecede hepiniz Atatürkçü oldunuz.” diye konuştu.

Fatih Altaylı şöyle konuştu;

"Ben yine de en nihayetinde Disney'e teşekkür edeceğim. Diyecekler ki “bak şerefsize teşekkür ediyor” edeceğim.

Hiç korkum yok. Benim hiçbirinizden korkum yok.

O troll ordusunun trollerini üstüme sabahtan akşama salın kardeşim hiç umurum değil. Sizin trollerinizi ve sizi yemişim ben. Siz daha gelmeden ben dönüyordum.

Hepiniz Atatürkçü yaptı lan. Disney hepiniz Atatürkçü yaptı.

Biz 40 senede uğraştık, yapamadık. Atatürk 100 senedir uğraştı, yapamadı. Kanunlarla olmadı zorlamayla olmadınız.

Disney sayesinde bir gecede hepiniz Atatürkçü oldunuz.

Bu da Disney’e helal olsun

Bir diziyi kaldırdı ya da yayınlamaktan vazgeçti bütün ne kadar Atatürk düşmanı varsa, ne kadar alçak hain varsa ne kadar Türkiye Cumhuriyeti’ne Atatürk’e söverek, hayatını geçirmiş, şerefsiz varsa hepsi bir gecede Atatürkçü oldu. Helal olsun Disney’e.

Biz yapamadık, siz yaptınız helal Disney."

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