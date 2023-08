Disney 3 ayda 11,7 milyon abone kaybetti. Atatürk’ün gazabı Disney'i vurdu

Türkiye’de yayın hayatına geçtiğimiz yıl başlayan dünyaca ünlü dijital platform Disney Plus, son günlerde gündemden düşmüyor.

Atatürk dizisini yayımlamama kararı almasıyla gündeme oturan Disney’in zor bir dönem geçirdiği ortaya çıktı.

Disney Plus'ın tartışma yaratan kararı Ermeni lobilerinin baskıları sonucu aldığı iddia edilirken, kararın Disney Plus'ın çatı şirketi Walt Diney'in CEO'su Bob Iger'ın tasarruf tedbirleri kapsamında alındığı da iddia edildi.

Ermeni lobilerinin baskısı sonucu “Atatürk” dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus’a tepkiler çığ gibi büyürken, Türkiye’den birçok kullanıcı üyeliklerini iptal ettirme kararı aldı.

SON 3 AYDA 11,7 MİLYON ABONE KAYBETTİ

Türkiye’den yoğun tepkiyle karşılaşan Disney Plus adeta Atatürk’ün gazabına uğramış durumda. Dünyaca ünlü sosyal medya hesabı The Spectator Index’in verdiği bilgilere göre Disney Plus tüm dünyada 3 ayda 11,7 milyon üye kaybetti.

2 ÇEYREKTE TOPLAM ZARARI 1.7 MİLYAR DOLAR

Ciddi bir üye kaybıyla karşı karşıya kalan, Disney online yayımcılıkta rakipleriyle rekabette zorlanırken 2022 Ekim-Aralık döneminde 1.1 milyar dolar, Ocak-Mart 2023'te ise 659 milyon dolar zarar açıkladı.

7.000 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARDI

Son açıklanan mali sonuçlarda Disney'in zararı düşmüş olsa da tasarruf tedbirleri kapsamında 7.000 çalışanının işine son verme kararı aldı.

Şirket daha önce de yaklaşık 5.5 milyar dolarlık bir tasarruf planı açıklamıştı. Bunun 3 milyar dolarının içerik alanında olması öngörüldü.

8 FİLMDEN 900 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİ

Disney online platformunda kayıplar yaşarken güçlü olduğu film yapımcılığında da eski ışıltısından çok uzakta görünüyor. 2019 yılına kadar yayımladığı neredeyse her büyük yapımda 1 milyar dolar gelir barajını aşan firma için 2023 yılı tam bir hayal kırıklığı oldu. Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid), Strange World, Lightyear gibi büyük bütçeli yapımlar gişelerde umduğunu bulamadı. ABD basını firmanın son 8 filminde pazarlama bütçeleri de hesaba katıldığında 900 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi.