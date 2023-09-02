Fatih Altaylı Doğu Akdeniz’de yaşananları tek tek açıkladı: Kim emretti de bölgeyi hediye ettiniz

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den yavaş yavaş çekilmeye başladığını belirterek, "Şu anda herkes Doğu Akdeniz’de… Bir biz yokuz. Kim rica ya da emretti de, Doğu Akdeniz’i İsrail, Kıbrıslı Rumlar ve Mısır’a hediye ettiniz?" diye sordu.

Fatih Altaylı Doğu Akdeniz’de yaşananları tek tek açıkladı: Kim emretti de bölgeyi hediye ettiniz

Altaylı, bugünkü yazısında bir-iki yıl öncesine kadar Ankara'nın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Batılı ülkeler ve Körfez ülkeleri ile Doğu Akdeniz'deki petrol arama çalışmaları üzerinden anlaşmazlık yaşadığını hatırlattı.

Daha sonra Türkiye'nin yavaş yavaş bölgeden çekildiğini belirten Altaylı, Ankara'nın daha önce bu konu üzerinden anlaşmazlık yaşadığı ülkelerin yakın zamanda bulduğu petrole dikkati çekti.

Altaylı, şunları kaydetti:

"Uzunca bir zamandır Doğu Akdeniz’in esamesi okunmuyor memleketimizde. Birkaç yıl öncenin en önemli meselesi, en milli mevzusu unutuldu gitti. Ne bir sismik gemimiz var bölgede, ne bir sondaj. Terk ettik bölgeyi.

Peki Doğu Akdeniz’de doğalgaz mı bitti! Yooo.

Sadece geçen yıl içinde Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve İsrail yaklaşık 300 milyar metreküp “yeni” ve “çıkarılabilir” rezerv keşfettiler. Bu yıl Mısır 3, Eni ve Katar Lübnan sahasında 1, Kıbrıs ve İsrail birer yeni sondaja başladılar.

Şu anda herkes Doğu Akdeniz’de… Bir biz yokuz.

Ne de olsa Karadeniz’de günde 10 milyon metreküp çıkaracağız. Herhalde o bize yetecek. Doğu Akdeniz’dekiler hediyemiz olsun. İyi de o zaman niye bize yıllarca palavradan kahramanlık türküleri söylediniz?

Kim rica ya da emretti de, Doğu Akdeniz’i İsrail, Kıbrıslı Rumlar ve Mısır’a hediye ettiniz?"

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