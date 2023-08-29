Fatih Altaylı TOGG gerçeklerini tek tek açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, TOGG'un banttan çıktığı dönemde üretim süreciyle ilgili gündeme getirdiği iddiaların doğrulandığını söyledi.

Fatih Altaylı TOGG gerçeklerini tek tek açıkladı

Yerli otomobil TOGG'la ilgili, kendi adıyla yayın yaptığı internet sitesinde bir yazı yayınlayan Gazeteci Fatih Altaylı, "TOGG'da haklı çıktım" sözleriyle duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda TOGG fabrikasındaki üretim bandının çalışmadığını iddia eden Altaylı, daha önce gösterilmeyen üretim bandının gösterilmeye başlanmasının ardından "Üretim bandı çalışmaya başlar başlamaz başladığı göğüsler gerile gerile gösterilmiş" dedi.

Altaylı, birçok teknoloji yayıncısının fabrikaya giderek video çekmeye başlamasını, "Çalıştığı anda görücüye çıkararak daha önce çalışmadığını kanıtlamış oldular" diye yorumladı.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"29 Mayıs'ta başlayan üretimden sonra 'Üretim yok' dendiği zaman TOGG yönetimine hem yazıyla hem şahsen 'Bunu engellemenin yolu, fabrika içine bir kamera koyup üretimi 24 saat canlı yayınlamaktır' dedim, gazetecilerin fabrikaya götürülüp üretim bandını görmelerine ve yayınlamalarına imkan sağlanmasını önerdim.

Bu aylarca yapılmadı. Muhtemelen yapılamadı.

Çünkü büyük bir ihtimalle üretim bantları doğru düzgün çalışmıyordu.

Bu da çok garip değil. Yeni bir fabrikada böyle şeyler olur. Bu bantları kuran yabancı firmalar zaman zaman gecikirler, zaman zaman çuvallarlar. Hatalar olur düzeltilir.

Muhtemelen TOGG'un üretim bandında da bu oldu.

Normaldir. 100 robotun biri aksasa bant çalışmaz. Bir kaynak makinası dursa bant durur. Bir vida eksik takılsa bant devreye alınamaz.

Artık net ki, durum tam da buymuş.

Üretim bandı çalışmaya başlar başlamaz, tüm otomobil bloggerları, daha doğrusu iktidarın sevdiği tüm otomobil yazarları oraya götürülmüş ve bandın çalışmaya başladığı göğüsler gerile gerile gösterilmiş.

Aylardır kimseye gösterilmeyen üretim bandı artık gösterilir olmuş.

Şimdi bazıları 'Bu da sana kapak olsun' diyor.

Bana değil onlara kapak oldu.

Çalıştığı anda görücüye çıkararak daha önce çalışmadığını kanıtlamış oldular."

İlgili Haberler
Bankalardan iktidarı kızdıracak hamle. Togg kredisinin faizini yükselttiler
TOGG bu sefer başka sebeple gündemde. Polis çekiciye yükleyip gitti
Fatih Altaylı vatandaşlık satanlara ateş püskürdü. ‘Kendi vatanımızda sığıntı olduk’
Vali oğlunun karıştığı ölümlü kazayı nasıl örtbas etti? Fatih Altaylı görüntüleri paylaştı. Vali cevap verdi
Bakan Kacır'dan Togg açıklaması. 'Kısa sürede' diyerek duyurdu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı Güncel
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı
Galatasaray'ın somon ziyafeti boğazında kalıyordu. Sedat Kaya yazdı Spor
Galatasaray'ın somon ziyafeti boğazında kalıyordu. Sedat Kaya yazdı
Vali yardımcısından ‘din istismarı’ ve ‘hırsızlık’ çıkışı: Onlarda ne arlanma vardır ne utanma… Güncel
Vali yardımcısından ‘din istismarı’ ve ‘hırsızlık’ çıkışı: Onlarda ne arlanma vardır ne utanma…
Demokratik laik cumhuriyeti yıkmak mı istiyorsunuz? Yazarlar
Demokratik laik cumhuriyeti yıkmak mı istiyorsunuz?
Büyük Taarruz Büyük Zafer Yazarlar
Büyük Taarruz Büyük Zafer
101 yıl sonra düşman halen içeride!!! Yazarlar
101 yıl sonra düşman halen içeride!!!
Yabancı sermaye deve midir, kuş mudur? Yazarlar
Yabancı sermaye deve midir, kuş mudur?