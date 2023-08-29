Fatih Altaylı TOGG gerçeklerini tek tek açıkladı

Yerli otomobil TOGG'la ilgili, kendi adıyla yayın yaptığı internet sitesinde bir yazı yayınlayan Gazeteci Fatih Altaylı, "TOGG'da haklı çıktım" sözleriyle duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda TOGG fabrikasındaki üretim bandının çalışmadığını iddia eden Altaylı, daha önce gösterilmeyen üretim bandının gösterilmeye başlanmasının ardından "Üretim bandı çalışmaya başlar başlamaz başladığı göğüsler gerile gerile gösterilmiş" dedi.

Altaylı, birçok teknoloji yayıncısının fabrikaya giderek video çekmeye başlamasını, "Çalıştığı anda görücüye çıkararak daha önce çalışmadığını kanıtlamış oldular" diye yorumladı.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"29 Mayıs'ta başlayan üretimden sonra 'Üretim yok' dendiği zaman TOGG yönetimine hem yazıyla hem şahsen 'Bunu engellemenin yolu, fabrika içine bir kamera koyup üretimi 24 saat canlı yayınlamaktır' dedim, gazetecilerin fabrikaya götürülüp üretim bandını görmelerine ve yayınlamalarına imkan sağlanmasını önerdim.

Bu aylarca yapılmadı. Muhtemelen yapılamadı.

Çünkü büyük bir ihtimalle üretim bantları doğru düzgün çalışmıyordu.

Bu da çok garip değil. Yeni bir fabrikada böyle şeyler olur. Bu bantları kuran yabancı firmalar zaman zaman gecikirler, zaman zaman çuvallarlar. Hatalar olur düzeltilir.

Muhtemelen TOGG'un üretim bandında da bu oldu.

Normaldir. 100 robotun biri aksasa bant çalışmaz. Bir kaynak makinası dursa bant durur. Bir vida eksik takılsa bant devreye alınamaz.

Artık net ki, durum tam da buymuş.

Üretim bandı çalışmaya başlar başlamaz, tüm otomobil bloggerları, daha doğrusu iktidarın sevdiği tüm otomobil yazarları oraya götürülmüş ve bandın çalışmaya başladığı göğüsler gerile gerile gösterilmiş.

Aylardır kimseye gösterilmeyen üretim bandı artık gösterilir olmuş.

Şimdi bazıları 'Bu da sana kapak olsun' diyor.

Bana değil onlara kapak oldu.

Çalıştığı anda görücüye çıkararak daha önce çalışmadığını kanıtlamış oldular."