Bana laf söyleyen Fatih Sultan Mehmet'e hakaret etmiş olur. Fatih Altaylı'dan güldüren Abdülhamid açıklaması

Gazeteci Fatih Altaylı “Ne güzel bütün edepsiz troller adını Abdülhamit yapsın ve ona buna hakaret etsin. Yanıt verirsen ecdada hakaret etti diye hedef haline getirsinler. Bundan böyle bana laf söyleyen de Fatih Sultan Mehmet e hakaret etmiş olur haberiniz olsun. Edepsizler” dedi.

Bana laf söyleyen Fatih Sultan Mehmet'e hakaret etmiş olur. Fatih Altaylı'dan güldüren Abdülhamid açıklaması

Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda finalde Sırbistan ile mücadele edecek Voleybol Milli Takımı’nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt bir sosyal medya kullanıcısı tarafından hedef gösterilmişti. “Abdülhamid Denge” adlı kullanıcı, “Ebrar hakkında “Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz” demişti.

Ebrar ise verdiği yanıtta “Boş yapma Abdülmamid” ifadelerini kullanmıştı. AKP’ye yakın troll hesaplar ise yıldız voleybolcunun Padişah 2. Abdülhamid’e hakaret ettiğini öne sürerek sosyal medyada linç kampanyası yapmaya çalıştı.

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Ebrar Karakurt İtalya maçı sonrası yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu arkadaşımızın ismi Ahmet, Mehmet veya Berke olabilirdi. Konu başka yerlere çekilmeye çalışılıyor. Pazar günü büyük bir maçımız var, ona konsantreyim. Ülkeme sevgiler"

Yıldız voleybolcu ayrıca “Boş yapma Abdülmamid” yanıtını pankart yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.

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FATİH ALTAYLI’DAN TEPKİ GELDİ

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’a yönelik yapılmak istenen linç kampanyasına Fatih Altaylı’dan tepki geldi. Altaylı, Ebrar’a hakaret eden troll hesabın adına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Ne güzel bütün edepsiz troller adını Abdülhamit yapsın ve ona buna hakaret etsin. Yanıt verirsen ecdada hakaret etti diye hedef haline getirsinler. Bundan böyle bana laf söyleyen de Fatih Sultan Mehmet e hakaret etmiş olur haberiniz olsun. Edepsizler.”

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