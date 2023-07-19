Fatih Altaylı gelecek yeni zam ve vergileri açıkladı. Verilen yetkinin etkisi

Gazeteci Fatih Altaylı, son günlerde yapılan zam ve vergi artışlarının seçim dönemi maliyetinin ancak üçte birini kapatabildiğini, yeni zam ve vergilerin yolda olduğunu açıkladı.

Fatih Altaylı gelecek yeni zam ve vergileri açıkladı. Verilen yetkinin etkisi

Editör: Ersoy Özdem

Tüm Türkiye’nin son günlerdeki tek gündemi vergi ve zamlar. Son olarak akaryakıtta ÖTV’ye getirilen zamla birlikte A’dan Z’ye tüm ürünlerde ciddi artışlar bekleniyor.

Gazeteci Fatih Altaylı’da son günlerde yapılan zamları kaleme aldı. Kendi internet sitesinde yazdığı ‘Deliğin üçte biri kapandı’ başlıklı yazısında Altaylı, iktidarın seçimi kazanmak için seçim öncesi yaptığı harcamaların ve verdiği sözlerin maliyetini açıkladı.

Buna karşın ise yapılan vergi artışları ve zamlarla birlikte bu maliyetin ancak üçte birinin karşılanabildiğini, geride açığın hala üçte ikisinin durduğunu yazdı.

İşte Altaylı’nın yazısı;

Deliğin üçte biri kapandı

Ekonomi ve vergiler ile ilgili yazı ve sözlerim, yapılan fahiş vergi arttırımlarının ve zamların henüz antre kıvamında olduğunu söylemem bazıları tarafından biraz karamsar bulunuyormuş.

Haklılar.

Karamsarım.

Çünkü iktidar yazarları ve sözde ekonomistleri gibi işkembeden sallamıyorum.

Sayılara bakıyorum.

Bildiğim şu.

İktidarın seçimi kazanmak için, seçim öncesi yaptığı harcamalar, verdiği sözler, EYT kararı gibi yüksek maliyetli seçim yatırımlarının bütçeye getirdiği ekstra yük yaklaşık 1,1 trilyon TL düzeyinde idi.

Bunu işkembeden söylemiyorum, Maliye bürokrasisinin bana verdiği bilgiye dayanarak söylüyorum.

Buna karşın yeni yapılan vergi artışları ve zamlar ile birlikte hepsinin toplam getirisi yaklaşık 350 milyar TL’yi ya bulacak ya bulmayacak.

Yani gerekenin üçte biri.

Üçte iki hâlâ heybede.

Bu bilginin de kaynağı Maliye kaynakları.

O yüzden, yapılanlar yapılacakların üçte biri diyorum.

Haksızsam, haksızsın desinler!

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