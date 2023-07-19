Fatih Altaylı gerçeği açıkladı. AKP'li Metin Külünk "15 Temmuz'da ÖTV'ye yapılan zam operasyondur" demişti

AKP'li Metin Külünk 15 Temmuz gecesinde selalar okunurken yapılan ÖTV zammı için "operasyon" deyince Gazeteci Fatih Altaylı gerçekleri açıkladı.

Fatih Altaylı gerçeği açıkladı. AKP'li Metin Külünk "15 Temmuz'da ÖTV'ye yapılan zam operasyondur" demişti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira, LPG'de ise 4 lira artırıldı. AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine denk getirilmesini eleştirerek, bu durumun kirli bir operasyona benzediğini söyledi.

Konuyla ilgili tweet atan Külünk'e yanıt olarak Fatih Altaylı açtığı canlı yayında yanıt verdi.

Altaylı, Metin Külünk'ü kastederek "15 Temmuz akşamı selalarla beraber bu zamların açıklanması büyük bir komplodur" dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti:

Hayda! Zannedersin ki bu zamları başkası yapmış. Yani hükümet yapmamış da başkası yapmış gibi. Ama zaten yaratılmak istenen imaj bu. Şimdi diyor ki "Selalarla beraber" yani "hükümetimiz 15 Temmuz gecesi selalarla hain darbe girişimini anarken zam yaptı birileri" Kim? "FETÖ'cüler." Kim? "CHP'liler." Kim? "Muhalefet."

BİR GRUP TEYZE VE AMCAYA “ZAMLARI KİM YAPTI” DİYE SOR, BUNLARI DEMEZSE YÜZÜME TÜKÜR

Metin Külünk'ün bu sözlerini boşa sarf ettiğini düşünmeyin. Ciddiye alın bunu. Size yemin ediyorum, yarın gidip sorsunlar desinler ki "akaryakıt zammı için ne düşünüyorsunuz veya bu zamları bkim yaptı" desinler; bak yüzüme tükürün kalkıp da bir grup teyze ve amca "bu zamları FETÖ'cüler yaptı, bu zamları CHP yaptı, bu zamları Kılıçdaroğlu yaptı, bu zamları Meral yaptı" demezse yüzüme tükürün. Vallahi der.

METİN KÜLÜNK KİME HİTAP ETTİĞİNİ BİLİYOR

Bak Metin Külünk bunu bildiği içib böyle söylüyor. Ürünü biliyor. Kime hitap ettiğini biliyor. O yüzden zamları şey yaptı. Onlar yaptı. Zavallı hükümet de onların bu komplo zamlarına yapacak bir şeyi yoktu. Her şeye hakimler, bütün dünyaya hakimler. Müthiş işler yapıyorlar. Amerika önlerine diz çöküyor falan. Ama Türkiye'de zamları engelleyemiyorlar.

NE OLMUŞTU?

Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesi gerçekleşmesine ise AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk tepki gösterdi. Külünk, "Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine hem de Sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor.

"KİMLER SEBEBİYET VERMİŞSE DERHAL GÖREVDEN ALINMALI"

Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin göz ardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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