Fatih Altaylı zehir gibi konuştu. Türkiye’de olacakları açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından Türkiye’nin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunurken, yönetilemeyen göç politikasına sitem etti.

Fatih Altaylı zehir gibi konuştu. Türkiye’de olacakları açıkladı

Editör: Ersoy Özdem

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi sığınmacı ve kaçakların cazibe merkezi haline getirdi. Dünyanın dört bir yanından yabancılar ülkemize dolarken, süreç artık yönetilemez duruma geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı da bu duruma adeta isyan etti ve gelecekte yanlış göç politikaları nedeniyle Türkiye’de olabilecekleri açıkladı. Bu meselenin hepimiz için ortak bir sorun olduğu vurgusu yapan Altaylı şu ifadeleri kullandı;

''Çok tehlikeli bir yere gidiyoruz. Bakın bunu bir kez daha söylüyorum, çocuklarımıza iyi bir ülke bırakamayabiliriz. İyi şeyler olmuyor. Çıkan kokular iyi kokular değil. Çürümüş bir çöplüğün üstünde oturmaya başladık. Uyuşturucular, ne idiği belirsiz göçmenler, amacı ne olduğu belli olmayan göç dalgasına göz yummalar falan. Altımızda bir çöplük var ve o çöplükteki metan gazı bir gün bir patlarsa hepimiz çöpün altında kalırız. Beni ilgilendirmez diyenler var. Seni ilgilendirmezse beni hiç ilgilendirmez. Ben gelmişim bilmem kaç yaşıma. Bırakır giderim. Otururum bir kenarda. 3 kuruş parayla da geçinirim, ne olacak, ne yiyeceğim bu yaştan sonra? Ama bu memleketin meseleleri hepimizin meselesi olmalı. Kendimiz için değil çocuğumuz için, torunumuz için. Kendimiz için değil, bu ülkeyi kuranlara borcumuzdan ötürü.''

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