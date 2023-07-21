Erdoğan akaryakıta ÖTV zammını böyle savundu: Akaryakıtta Avrupa’nın en ucuz ülkelerindeniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan benzin ve motorine yapılan zamları savunurken “Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri” dedi.

Erdoğan akaryakıta ÖTV zammını böyle savundu: Akaryakıtta Avrupa’nın en ucuz ülkelerindeniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, benzin ve motorin fiyatlarına yapılan büyük zammı savunarak Türkiye’nin akaryakıtta Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri olduğunu savundu.

Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV’nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV’de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk.

''AKARYAKIT FİYATINDA AVRUPA'NIN EN UCUZ ÜLKELERİNDENİZ''

Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor. ÖTV artışıyla yapılan da depremin etkileri, depremle mücadele ile alakalı Türkiye’nin ihtiyaçları kapsamında yapılmış bir vergi düzenlemesidir. Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz.

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