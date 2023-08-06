AKP'li Metin Külünk kritik yerlerde görev yapan ve korunan FETÖ’cüleri tek tek açıkladı

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk Samimi TV’de Aleyna Horasan’ın sorularını yanıtladı.

Külünk hala kritik görevlerde bulunan FETÖ unsurlarına isyan etti. Külünk, “Maazallah 7 yıl önce FETÖ başarsaydı, Esenboğa’da onu karşılayacak isimler, bugünlerde FETÖ unsurlarını koruyup, kolluyorlar” dedi.

"DEVLETİN TÜM İMKANLARINI FETÖ LİDERİNİN DOĞDUĞU KÖYE HARCAMIŞ"

Metin Külünk “15 Temmuz’un üzerinden 7 yıl geçti. Ve halen deşifre olmayan birtakım isimler ve teşkilatlar da var. Geçmişte idarecilik yaparken, devletin tüm imkanlarını, FETÖ Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen’in doğduğu Erzurum Pasinler’e bağlı Korucuk Köyü’ne harcamış, hatta oğlunu kapatılan FETÖ okulundan mezun etmiş, aynı ismin siyasette etkin olduğunu görüyoruz. Aynı şahsın eşinin de bir bakanlıkta kritik bir göreve getirildiğini görüyoruz.

Maklube sofralarının gediklisi aynı ismin, şimdilerde esnafı azarlarken, –kendisi olduğu gibi- karşısındaki insanları ve partideki dava arkadaşlarını FETÖ'cülükle suçlayan kişi veya yapının arkasındaki güç kim?” ifadelerini kullandı.

"KARŞIMIZDAKİ BİR ZOMBİ YAPIDIR"

Külünk “Türk Ordusu’nun orgeneral ya da korgeneral rütbesini taşıyan bir ismi, Amerika’da kendisini mesih, hatta tanrı gören bir modele, nasıl sadakat duyabilir! Bu ancak, farklı yöntemlerle, o insanların zihinlerinin zombileştirilerek kontrol altına alınması ile mümkün olur. Çünkü karşımızdaki, bir zombi yapıdır!.” diye konuştu.

Külünk şöyle devam etti:

"AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDULAR"

Bu bahsettiğiniz, isim ve isimler gibi, AK Parti’den milletvekili adayı oldular. Yine diğer partilerden de milletvekili oldular. Hatta üzerlerinde çok kuvvetli şüphe bulunanlar, parlamentoda, üzülerek ifade ediyorum, kamu yönetiminde korunanlar, şimdilerde karşılarındakini tehdit ederek hareket ediyorlar. Türkiye’den kaçanlar da, ‘Geri döneceğiz!’ diyor. Geri dönme ümidini ona veren kim? Bekleyin, diyen kim? Nasıl 7 yıldır, ‘sabredin, sabredin, geri döneceğiz’ diyen kim?

"BU İSİMLERE HAMİLİK YAPMAKTAN VAZGEÇMELERİ LAZIM"

O halde dikkatli ve uyanık olacağız! Her şehirde bulunan bu ve bunun gibi isimlere hamilik yapmaktan vazgeçmeleri lazım! Çünkü 251 şehidin kanı var, üzerlerinde. Anneler 7 yıldır ağlıyor. Yine PKK ile mücadelede 50 bin şehidimiz var. PKK ile FETÖ aynı hattın unsurlarıdır. Soruyorum o halde! Siz,FETÖ'yü koruyup kollamak ile ilgili verdiğiniz değeri, bir gazinin hukukunu kollamak için verdiniz mi?

“MAKLUBE SOFRALARINDAKİ DEĞERİ, BİR GAZİYE VERDİNİZ Mİ?”

Siz, dün maklube sofralarında beraber kaşık salladığınız, beraber iş ortaklığı yaptığınız bu ihanet örgütünün ortaklarını koruyup kollamaya verdiğiniz değeri, acaba, özel harekatçı bir şehidimize verdiniz mi? Kemikleri dahi bulunamayan, o 54 tane özel harekatçının ailelerine değer verdiniz mi? Veremezler! Çünkü işbirlikçiler!

"15 TEMMUZ BAŞARIYA ULAŞSAYDI PENSİLVANYA'YA GİDİP EL ETEK ÖPECEKLERDİ"

Bu aynı şahıslar, 15 Temmuz maazallah başarıya ulaşsaydı, Pensilvanya’ya gidip el, etek öpüp geleceklerdi. Erdoğan’ın da etrafında olduğunu gördüğünüz kimi isimleri, Pensilvanya’daki o örgütün, sözde başındaki hain, Esenboğa’ya inerken, yine FETÖ'yü koruyup ve kollayanları görecektiniz!

“DİYANET, FETÖ TEMİZLİĞİ YAPMAK ZORUNDA”

Bu Diyanet politikası ile bu iş olmaz. Öncelikle Diyanet toptan bir FETÖ temizliği yapmak zorunda. Kur’an’ın ayetlerini, küresel paganların emirleri doğrultusunda tahrif etmek isteyen, hatta meal yazanlardan temizlenmek zorundalar.