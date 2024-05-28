Fatih Altaylı hem federasyona hem THY'ye ateş püskürdü

Gazeteci Fatih Altaylı, ortalama boyları 1.90 olan Voleybol Kadın Milli Takımı'nın ABD'ye 13 saat süren uçak yolculuğu ile götürülmesine sert tepki gösterirken, Voleybol Federasyonu'na ve THY'ye ateş püskürdü.

"Beceriksiz olan federasyon THY değil" başlıklı yazısında Altaylı, "Yönettiği şirket dünya kupalarının ve olimpiyat oyunlarının değişmez sponsoru olduğu için yıllar boyu bu organizasyonlara davetli götüren Coca-Cola’nın eski yöneticisi, sevgili dostum Gürtay Kıpçak, Voleybol Federasyonu ve THY arasındaki itişme ile ilgili bir not yolladı" dedi.

Altaylı'nın yazısına göre Kıpçak'ın notu şöyle:

Sevgili kardeşim, bugünkü yazını akşam okuyabildim. Voleybolcuların yolculuğu ile ilgili yazına yıllarca bu işi yapmış biri olarak bir katkıda bulunmak isterim. Kısaca diyeceğim şudur:

THY’nin bu işte hiçbir kabahati yoktur.

Beceriksizlik doğrudan doğruya federasyondadır.

Şöyle ki, bu tip turnuva programları en az 1 yıl önceden bellidir.

Bu programlar belli olur olmaz oturur seyahat programını ve uçak, otel ne gerekiyorsa tümünün rezervasyonlarını yaparsın.

Sınırlı sayıda olan business class koltuklarını da parasını vererek kapatırsın.

Federasyonun mevzuatın arkasına saklanmaya çalışması da tam palavra.

Eğer mevzuatta böyle bir engel varsa, sponsorlardan biri ile yapılan sözleşmeye bir madde koyar ve uçak biletlerini onlara aldırırsın olur biter. Ha THY sponsor olarak biletleri üst sınıfa almış, ha başka bir sponsor mevzuat açısından fark etmez. Kimseyi kandırmasınlar.

Mesele iş bilmektir.

Mesele sporcuya değer vermektir.

Biz sponsor olduğumuz sporcular için de, diğer misafirlerimiz için de koltukları 6 ay öncesinden kapattığımız için hiçbir avantacı, bedavacı da beleş upgrade yaptıramazdı.

Özetle mesele basittir ama federasyon bu basit işi bile beceremediği için suçu THY’ye atmaya çalışmaktadır.

Altaylı, yazısının ikinci bölümünde ise Türk Hava Yolları'na yüklendi ve beleş dağıtılan biletleri sordu. "THY’den avanta bilet alanları açıklayın" başlıklı yazısında Altaylı şu ifadeleri kullandı:

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat bir açıklama yaptı.

Voleybol Federasyonu’na bu yıl bir önceki yılın üç katı bütçe verdiklerini, bütçenin nasıl kullanılacağı ile ilgili yetkinin federasyonda olduğunu, pek çok federasyona sponsorluk yaptıklarını, bunların seyahat planlarına karışmadıklarını anlattı.

Açık söylemek gerekirse ben de THY’nin Türk sporuna destek konusunda hiç de fena işler yapmadığını düşünüyorum.

Ancak Bolat’ın açıklamasının son bölümü benim için tam bir komedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı şöyle diyor:

“THY borsada işlem gören bir şirket ve belli oranda kâr etmek zorunda. Biletli yolcularımızı indirip, yerine başka yolcuları ücretsiz upgrade etmek gibi bir politikamız olmadı ve olamaz.”

Bu durumda THY yönetimine şunu sorma hakkım var.

Son 10 yıl içinde THY personeli dışında kaç kişiye bedava pass bilet verdiniz!

Son 10 yıl içinde mil programında hak edenler dışında kaç kişiyi, kaç gazeteciyi, kaç siyasetçiyi upgrade ederek ucuza business class uçurdunuz?

Kimler THY yönetimi ve özellikle de Basın ve Halkla İlişkiler biriminizi arayarak haksız olarak upgrade talebinde bulundu?

THY’den talebim bu isimleri açıklamasıdır, özellikle de gazetecileri…

Lütfen açıklar mısınız!

Kimler bu beleşçiler!