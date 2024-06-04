Filenin Sultanları Business yolculuktan sonra havalimanında ilk açıklamayı yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Filenin Sultanları Business yolculuktan sonra havalimanında ilk açıklamayı yaptı

Ekonomi sınıfını razı görenler utandı dünya şampiyonu kızlarımızı Business'ta getirdi.

Voleybol Milletler Ligi 2. etap karşılaşması için Amerika'ya giden Filenin Sultanları'nın yolculuğu olay olmuştu.

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ŞAMPİYON KIZLAR 13 SAATİ EKONOMİ SINIFINDA GİTTİ

Boy ortalaması 1.90 olan şampiyon kızlarımız 13 saat süren Amerika yolculuğunda ekonomi sınıfında seyahat etmişlerdi.

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Dar ve sıkışık koltuklarda bacaklarına kramp gire gire yapılan yolculuk sonrası Altın Kızlarımız sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla THY'ye tepki göstermişti.

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KURUMLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Artan tepkiler sonrası bir açıklama yapan THY suçu TVF'ye, federasyon ise THY'ye atmıştı.

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Kurumların birbirlerini suçlamaları devam ettiği sırada Bakan Uraloğlu dönüşü Business olarak ayarlamaya çalışacaklarını ifade etmişti.

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Tartışmaların ortasında Milletler Ligi'nde karşılaşmalarına çıkan Filenin Sultanları rakiplerini tek tek yıkmış ve 4'te 4 yaparak 2. etabı sonlandırmıştı.

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DÖNÜŞÜ BUSINESS'TA YAPTILAR

14 Haziran'da başlayacak olan 3. etap öncesi yurda dönen milliler bu sefer yolculuğunu Business Class'ta yaptı.

"RAHAT GELDİK"

Business olarak yaptıkları yolculuğun sorulmasına üzerine milliler genel olarak "rahat geldik" derken milli yıldızımız Tuğba İvegin, "Şu an konuşulacak konu bu değil bence. Galibiyetimiz var, en önemlisi bu" açıklamasını yaptı.

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