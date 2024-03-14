Fatih Altaylı kol böreğine ödediği paraya isyan etti. Duyduğuna inanamadı fiyatı iki kere tekrarlattı

Gazeteci Fatih Altaylı, bugün yayınladığı yazısında, dün sabah saatlerinde İstanbul’da bilindik bir muhallebiciye gittiğini ve 1 kilo kol böreği, 2 simit ve 3 ayran aldığını açıkladı. Ödemesi gereken fiyatı sorduğunu ileten Altaylı, 650 TL yanıtını aldığını kaydetti. “ ‘Ne?’ dedim. 650 diye tekrarlandı. Paketi hazırlayan çocuklara ayıp olmayacağını bilsem almadan çıkacaktım.” İfadelerini kullanan Altaylı, böreğinin kilosunun ne kadar olduğunu sorduğunu ve 450 TL cevabını aldığını aktardı.

Fatih Altaylı, yazısında “Gösterdiğim tepkiye kasadaki genç kız “Haklısın Fatih Bey” yanıtını verdi.

“Son aldığımda 50 TL falandı” dedim.

“Doğrudur. Pandemiden hemen öncedir” dedi.

Pandemi öncesi sanki milattan önce gibi.

Oysa 3 yıl geçti üzerinden.

35 TL imiş 2019’da. Şimdi 450.” ifadelerine yer verdi ve daha sonra çalışanlarla sohbet ettiğini, hepsinin hayat pahalılığından yakındığını ifade etti.

Çalışanlardan birinin kendisine, “Fatih Bey, sabah iki çocuğumu okula yolluyorum. Beslenme çantalarına iki sandviç, iki ayran koyuyorum. 200 TL. Kantinde daha da pahalı. Sadece beslenme çantası ayda 4 bin TL. Maaşımız belli. Gerçekten halk çok kötü durumda” dediğini aktaran Altaylı, “Kızgın, umutsuz, keyifsizdi hepsi. Kimle konuşsak, kime iki çift laf etsek, markette, lokantada, her yerde aynı sohbet. Halkın başka gündemi yok. Siyasetçilerin haberi olsun. Anketçilerin de!” söyleminde bulundu.