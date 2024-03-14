Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Mart haftasında düşüş yaşandı. TCMB'ye verilerine göre toplam rezervler bir önceki haftaya kıyasla 386 milyon dolar düşüşle 130 milyar 919 milyon dolardan 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 8 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervlerinde de düşüş yaşandı.TCMB brüt rezervleri 2 milyar 726 milyon dolar azaldı ve 77 milyar 785 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 1 Mart'ta 80 milyar 511 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 340 milyon dolar artışla 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi.