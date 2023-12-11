Fatih Altaylı meyhanede tarikatçılarla anısını anlattı. Tebliğe gelenlere yaptığı teklifi açıkladı

Fatih Altaylı, bulunduğu meyhaneye tebliğcilerin geldiğini anlatarak yaşadıklarını paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Altaylı meyhanede tarikatçılarla anısını anlattı. Tebliğe gelenlere yaptığı teklifi açıkladı

Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında bir meyhane anısını izleyenleriyle paylaştı.

Altaylı, bulunduğu meyhaneye gelen tebliğcilere bir teklif yaptığını belirterek şunları söyledi;

"Bizde böyle bir meyhanede oturmuş, içiyoruz. Tebliğciler geldi, onlar tebliğ ediyorlar. Dedim ki 'Bitti mi' dedi 'Bitti.'... 'Bende bir tebligatta bulunmak istiyorum' dedim. 'Buyur' dediler, gittiler. Otursalardı çok eğlenirlerdi ama yoldan çıkabilirlerdi sonra. Ama ben orda şeyden korkuyorum, tebliğcilerin yoldan çıkmasından. Pavyon daha az tehlikelidir oradan."

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