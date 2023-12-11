İşte Fatih Altaylı'nın sorduğu o soru. Fatih Altaylı Defne Samyeli'ye sadece bu soruyu sormak için program yaptı

Fatih Altaylı’nın Defne Samyeli’ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu. Altaylı programı sadece bu soruyu sormak için yaptığını söyledi.

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
İşte Fatih Altaylı'nın sorduğu o soru. Fatih Altaylı Defne Samyeli'ye sadece bu soruyu sormak için program yaptı

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube kanalındaki yayınında eski haber spikeri Defne Samyeli’yi konuk etti. Samyeli, sunuculuk kariyerinin başlangıcından şarkı söylemesine kadar çok sayıda konu hakkında konuştu.

Altaylı’nın programda soruduğu bir soru dikkat çekti. Altaylı sorusunun başında “Bütün programı bunu sormak için yaptım” diyerek, Çin’deki bir üniversitenin Samyeli ile ilgili araştırmasını sordu. Defne Samyeli ise bir araştırma grubunun kendileri ile temasa geçtiğini belirterek süreci anlattı.

Fatih Altaylı, söz konusu soruyu ve Defne Samyeli’nin yanıtını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

“Bugün 30 yıllık arkadaşım ve çok iyi bir arkadaşımın eski eşi Sevgili Defne Samyeli ile çok tatlı bir sohbet gerçekleştirdik. En merak ettiğim ise biz yaşlanırken onun nasıl Benjamin Button’ın dişisi gibi olduğu sorusuna vereceği yanıttı.”

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