Fatih Altaylı Starbucks, Coca Cola protestoları için: "Aptallık burada"

Fatih Altaylı'nın gündeminde bu sefer de Starbucks protestoları hakkında sert konuştu:
"Bu manyaklık bize özgü. Diğer hiçbir müslüman ülkede böyle sapıkça bir durum ortaya çıkmıyor. Aptallık burada. 80 IQ. Bu ortalamada böyle sıkıntılar oluyor."
Fatih Altaylı'nın gündeminde bu sefer de Starbucks protestoları hakkında sert konuştu:"Bu manyaklık bize özgü. Diğer hiçbir müslüman ülkede böyle sapıkça bir durum ortaya çıkmıyor. Aptallık burada. 80 IQ. Bu ortalamada böyle sıkıntılar oluyor."
Fatih Altaylı'nın gündeminde bu sefer de Starbucks protestoları hakkında sert konuştu:
"Bu manyaklık bize özgü. Diğer hiçbir müslüman ülkede böyle sapıkça bir durum ortaya çıkmıyor. Aptallık burada. 80 IQ. Bu ortalamada böyle sıkıntılar oluyor."