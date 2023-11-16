Fatih Altaylı Starbucks, Coca Cola protestoları için: "Aptallık burada"

Fatih Altaylı'nın gündeminde bu sefer de Starbucks protestoları hakkında sert konuştu:"Bu manyaklık bize özgü. Diğer hiçbir müslüman ülkede böyle sapıkça bir durum ortaya çıkmıyor. Aptallık burada. 80 IQ. Bu ortalamada böyle sıkıntılar oluyor."