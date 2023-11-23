Tepeden tırnağa Türklerin çalıştığı hastaneyi İsrail karşıtları hedef gösterdi

İsrail ile HAMAS arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda en çok zararı siviller görmüş, bu durum tüm dünya tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Türkiye’de ise protestolar İsrail’in katliamlarına karşılık olurken, İsrail ile alakası dahi olmayan markalara yönelik eylemlerde yanlış adresler verilerek ortaya çıkan görüntüler tepki toplamıştı.

Bu protestolara bir yenisi daha eklendi. AKP’lilerin İsrail karşıtlığı yapalım derken yine bir yanlış adres verdiği ortaya çıktı. Bu sefer de tepeden tırnağa Türklerin çalıştığı, giden hastaların dahi Türklerden oluştuğu hastane hedef gösterildi.

YANLIŞ ADRESİ CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI DUYURDU

Bir grup doktor, Balat Musevi Hastanesi önünde kanlı önlükleriyle ‘nöbet’ başlattı. Grup, hastane önünde her cumartesi yürüyüş yapılması kararı aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı - Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medyadan bu duyuru yaptı ve "İstanbul Balat Musevi Hastanesi yakınında toplanan doktorlar Gazze için nöbet tutmaya başladı. Doktorlar 'kanlı' önlükleriyle her cumartesi sessiz yürüyüş yapacak" dedi.

HASTANE YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Balat Musevi Hastanesi yönetimi ise, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, yapılacak olan eylemi kınadıklarını belirtti.

TEPKİ YAĞDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’nın yaptığı paylaşımına sosyal medyada tepkiler yağarken, kullanıcılar hastanenin hedef gösterilmesine karşı olduklarını belirttiler.