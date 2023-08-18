Fatih Altaylı'dan "Anıtkabir’de neden bir cami yok" sözlerine sert tepki: Atatürk çok dindar olsa Cumhuriyet'i yıkmaktan vaz mı geçecektiniz

Editör: Osmancan EROK

Gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde açıklamalarıyla gündem olan Sunucu İkbal Gürpınar'a ve Milat gazetesi yazarı Galip İlhaner'e tepki gösterdi.

Sunucu İkbal Gürpınar'ın söylediği "15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık" sözlerine Fatih Altaylı şu yanıtı verdi:

"15 Temmuz'da 260 şehidimizin arasında niye 1 tane Suriyeli yok. Bunlar evliya mı, kurşun geçirmez mi?"

Milat gazetesi yazarı Galip İlhaner'in "Türkiye artık dinsiz Atatürk anlayışını terk ederek, Müslüman Atatürk konseptine geçmelidir. Atatürk’ün İslami yönü ön plana çıkarılarak, CHP tabanı da İslam dinine ısındırılmalıdır. Hatta Anıtkabir’de bir türbe de yapılabilir.Anıtkabir’in bahçesinde neden bir cami yok mesela?" sözlerine tepki gösterdi.

"ANKARA'DA CAMİ YOK DA ANITKABİR'E Mİ YAPACAKSIN?"

Altaylı, "kötü niyetli olduğunu zannetmiyorum, bakış açısı yanlış" notunu düşerek bu açıklamalara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Atatürk'ün İslami olmasıyla olmaması arasında ne fark var? Ankara'da cami yok da Anıtkabir'e mi yapacaksın? Anıtkabir'e cami yaptığında Atatürk daha dindar, cami olmazsa daha az dindar mı olacak? Atatürk'ün yaptığı işe bakacaksın. Sana ne dininden, imanından. Çok Müslüman olsa o zaman Cumhuriyet'i yıkmaktan ve Atatürk ilkelerini ayaklar altına almaktan vaz mı geçecektiniz?"