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Galatasaraylı ünlü isimden flaş ifadeler: Fenerbahçe'nin yanındayız

Galatasaray'da bir dönem yöneticilik de yapan Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin yanında olduklarını vurguladı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 17:48
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Fatih Altaylı'dan Fenerbahçe yazısı

Galatasaraylı ünlü isimden flaş ifadeler: Fenerbahçe'nin yanındayız
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Galatasaray'da bir dönem yöneticilik de yapan ünlü gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Altaylı'nın "Fenerbahçe'nin yanındayız" başlıklı yazısı şöyle:

"Son olaylar karşısında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün son derece haklı bir tepki içinde olduğu aşikar.

Fenerbahçe tribünlerinin, iktidara yönelik tepkilerinden sonra yapılanların hiçbiri kabul edilebilir gibi değil.

Ortada kulübün, Futbol Federasyonu yönetmeliklerine ve kurallarına göre ceza verilebilecek hiçbir durum olmadığı halde taraftarlara ceza geldi.

Yetmedi.

Takım taraftarlarının deplasman maçında tribüne girmesi yasaklandı.

Fenerbahçe taraftarlarının haklarını yargı kararı ile geri kazandı.

Buna karşı yeniden yargı yoluna giden idare bir kez daha yasak getirdi.

Tüm bu olanlar akıl alır gibi değil.

Tüm bunlara karşı verdiği mücadelede Galatasaraylı olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yanındayız.

Ancak bu durumda bile Başkan Ali Koç'un Galatasaray düşmanlığı yapmasını da anlamıyoruz.

Özellikle Denizlispor karşısında 16 dakika uzatılan bir maçı kazanamayarak şampiyonluğu kendi eliyle Galatasaray'a hediye ettiği maç ile ilgili olarak Galatasaray'ı suçlamasını hiç ama hiç anlamıyorum.

Apiah ayağına gelen topu önünde kabak gibi açılmış bomboş kaleye yuvarlayamadıysa bunun Galatasaray ile ne ilgisi var Allah aşkına..."

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