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Fenerbahçe'nin basketbol maçında Hükümet istifa tezahüratları. Tüm salon inledi

Fenerbahçe'nin Bologna'yı konuk ettiği Euroleague maçının 3. periyotunun son bölümünde tribünlerden "Hükümet istifa" sesleri yükseldi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 22:13
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Hükümet istifa protestosu Fenerbahçe basketbol maçında

Fenerbahçe'nin basketbol maçında Hükümet istifa tezahüratları. Tüm salon inledi
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Sarı-lacivertli taraftarlar, 3. çeyreğin son anlarında 85-52'lik skor üstünlüğü sonrası "Hükümet istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Sarı - Lacivertli taraftarlar uzun süre "Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan" diye tempo tuttu.

Fenerbahçe tribünleri daha sonra "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratında bulundu.

SON PERİYOTTA DA PROTESTOLAR SÜRDÜ

Sarı - Lacivertli taraftarlar son periyotta da hükümete tepkilerini sürdürdü. "Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan" tezahüratları maçın son bölümünde de Ülker Sports Arena'da yankılandı.

 

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