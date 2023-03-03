Fenerbahçe'nin basketbol maçında Hükümet istifa tezahüratları. Tüm salon inledi

Sarı-lacivertli taraftarlar, 3. çeyreğin son anlarında 85-52'lik skor üstünlüğü sonrası "Hükümet istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Sarı - Lacivertli taraftarlar uzun süre "Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan" diye tempo tuttu.

Fenerbahçe tribünleri daha sonra "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratında bulundu.

SON PERİYOTTA DA PROTESTOLAR SÜRDÜ

Sarı - Lacivertli taraftarlar son periyotta da hükümete tepkilerini sürdürdü. "Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan" tezahüratları maçın son bölümünde de Ülker Sports Arena'da yankılandı.