Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti

Turkish Airlines Euroleague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Nemanja Bjelica yıllar sonra yeniden formasına kavuştu.

Fenerbahçe Beko ilk yarıda inanılmaz bir performans sergiledi.

OYUNA GİRİNCE ALİ KOÇ AYAKTA ALKIŞLADI

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Tyler Dorsey, Virtus Bologna maçını tribünden takip etti. Fenerbahçe taraftarları, yıldız basketbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertlilerde Nemanja Bjelica da yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe Beko formasına yeniden kavuştu. Bjelica oyuna girerken tüm salon ayağa kalkarak yıldız oyuncuyu alkışladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Bjelica'yı ayakta alkışladığı anlar kameralara yansıdı.

HÜKÜMET İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sahasında İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 3. çeyreğin son anlarında 85-52'lik skor üstünlüğü sonrası "Hükümet istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Maçın son bölümlerinde de salon “Hükümet istifa" sloganlarıyla adeta inledi.

Fenerbahçe taraftarı, daha önce de ligde oynanan Konyaspor karşılaşmasında aynı tezahüratı yapmıştı.

Video S Sport'tan alınmıştır.



