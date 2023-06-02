Fatih Altaylı’dan muhalefete ağır gönderme. Merzifonlu canlıyı koysanız...

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası bir kesim Kılıçdaroğlu ve muhalefetin başarılı olduğunu savunurken bir kesim de seçim sonuçlarının başarısız olduğunu belirtiyor. Gazeteci Fatih Altaylı’dan muhalefete ağır gönderme geldi. Kılıçdaroğlu’nun seçim yenilgisini ‘başarı’ olarak göstermeye çalıştığının altını çizerek, ortaya çıkan sonucun başarısızlık olduğunu söyledi.

Altaylı, “Oraya ismini anmak istemediğim ama çalışkanlığı ve Merzifonlusu ünlü bir canlıyı bağlasa idiniz, o da zaten ikinci turda en az yüzde 48 alırdı” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’nın kendi internet sitesinden yazdığı “Saksıyı koysanız o yüzde 48’i alırdı” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

CHP’nin, daha doğrusu CHP yönetiminin tabandan gelen sese kulak vermemem eğiliminde olduğunu görüyoruz, öğreniyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, 13. Seçim mağlubiyetine de, topluma ve muhalif seçmene “Başarı” diye yutturmaya çalışıyor. Yanında da “Yalaka” ordusu “Evet başarılıyız, Kemal Bey’i kutluyororuz” diyor.

Hayır kardeşim, başarılı falan değilsiniz.

Türkiye açısından en önemli seçim dediğiniz seçimi kaybettiyseniz başarılı olduğunuzu iddia edemezsiniz. İki kişinin katıldığı seçimde, üstelik de ülke bu haldeyken ikinci olduysanız başarılı falan değilsiniz.

Oylar çalındı, diyemezsiniz… Çaldırmasaydınız!

Göçmenler oy kullandı diyemezsiniz. Kullandırmasaydınız!

Göçmen seçmenleri bilmiyorduk diyemezsiniz. O kadar uyarıldınız, bilseydiniz!

Başarısızsınız!

Hem Genel Başkan hem de parti yönetimi olarak başarısızsınız! “Yüzde 48 oy aldık” söyleminin arkasına sığınamazsınız.

Bakın çok açık yazacağım, kusura bakmayın.

Oraya ismini anmak istemediğim ama çalışkanlığı ve Merzifonlusu ünlü bir canlıyı bağlasa idiniz, o da zaten ikinci turda en az yüzde 48 alırdı.

Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı. Siz de benim kadar biliyorsunuz ki, yüzde 48 size verilmedi. O yüzde 48 siz gelin diye verilmedi. O yüzde 48, Ak Parti zihniyeti gitsin diye verildi. O yüzde 48 Erdoğan’ın ülkeyi yönetme tarzına karşı verildi.

İkinci turda Erdoğan’ın karşısında kim olsaydı zaten en az yüzde 48 alacaktı. Sizin buna katmanız gereken bir yüzde 2,01 vardı, onu katamadınız… Çünkü siz doğru aday değildiniz, yönetiminiz ise zaten çalışkan değildi. Kazanamayacağınızı, size yıllar öncesinden söyledik. İşin acısı siz de bunu biliyordunuz.