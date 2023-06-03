Fatih Altaylı'nın Habertürk'ten neden gönderildiği belli oldu. Kendileri itiraf etti. Saray'dan Canlı

Habertürk'ün yeni yayın politikası: Saray'dan canlı oldu. Fatih Altaylı'nın gönderilmesi ve kanalda yaşanan değişim, Kemal Öztürk'ün paylaşımının satır aralarında gizli.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'ten neden gönderildiği belli oldu. Kendileri itiraf etti. Saray'dan Canlı

Editör: Özge Ceren Çimen

Seçimi AKP kazandı, medyada yandaş kanallara görece biraz muhalif yayınlara yer vermeye gayret gösteren Habertürk’te ortalık karıştı.

Cumhur İttifakı’nın meclis çoğunluğunu kazandığı 14 Mayıs seçimlerinin ardından Fatih Altaylı’nın görevine son veren Ciner Medya’nın Habertürk’ünde, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı 28 Mayıs seçimlerinin ardından bu sefer de köşe yazarlığına son verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

KEMAL ÖZTÜRK AÇIKLAMA YAPTI
Ciner Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Habertürk’ün Fatih Altaylı’dan sonra Serdar Turgut, Nihal Bengisu Karaca, Kübra Par ve Kemal Öztürk’ün de yazılarına da son verildiği iddia edilmişti.

Bu iddialara Habertürk yazarı Kemal Öztürk, bir açıklamayla yanıt verdi. Öztürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fatih Altaylı’nın da neden kovulmuş olduğunu adeta açıklamış oldu.

ÖZTÜRK YENİ YAZILARINDA ERDOĞAN’IN TÖRENİNE YER VERECEK
Köşe yazmaya devam edeceğini belirten Öztürk, yeni yazılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlamasıyla ilgili TBMM ve Külliye'de düzenlenecek törenlerden gözlemlerine yer vereceğini belirtti.

"Bir süredir Habertürk'teki değişim çalışmaları nedeniyle köşe yazarlığıma son verildiğine dair haberler çıkıyor. Çok fazla soran olduğu için bir açıklama yapma ihtiyacı oldu." diyen Öztürk’ün paylaşımı şöyle:

Köşe yazarlığının da gazetecilik gibi sahadan yapılmasını önceden beri savunan biriyim. O nedenle yönetim, normal köşe haricinde, ‘Kemal Öztürk ile sahada’ diye ayrı bir sayfa açmıştı bana. Seçim gözlemlerinden, tarıma, Ukrayna savaşından Karabağ krizine kadar tüm saha gözlemlerimi klasik köşemin haricinde bu sayfada yayınladım.

YENİ GELİŞMEYİ "DEĞİŞİM" DİYEREK DUYURDU
Aynı sayfada köşe yazarlığı yapmaya devam edeceğini belirten Öztürk, "Bu tarzı televizyon programına da dönüştürerek sahada vatandaşın gerçek gündemini kamuoyuna taşıyacağız. Şahsen bu değişimin medyada önemli bir açılım olduğunu düşünüyorum.

Bu tarzdaki yeni yazım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlaması nedeniyle TBMM ve Külliye’de düzenlenecek törenlerden gözlemlerim olacak.” dedi.

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