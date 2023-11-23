Fatih Altaylı Fatih Terim fonu için olay bilgileri açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı “Fatih Altaylı yorumluyor” programının “Fatih Terim Fonu ve 30 günde 3 milyon dolara 1 milyon dolar faiz?” konulu, bugün yayınlanan bölümünde futbolcuların dolandırıldığı iddialarıyla ilgili konuştu. Altaylı “Bu futbolcular tamam para yatırdılar da yatırdıklarını söylüyorlar peki kaç para aldılar geriye ondan hiç bahseden yok” dedi.

Altaylı’nın konuşması şu şekilde:

"DAVAYI OKUDUM, HİÇBİR ŞEY ANLAMADIM"

"20 milyon Dolar Arda'nın futbol hayatı boyunca kazandığı paranın tamamı değilse bile önemli bir bölümüdür. Diyorlar ki; Emre ve Arda kredi alıp bu işe verdi. Okudum bu davayı. Hiçbir şey anlamadım. O kadar karışık ki dün söylediğim doğru, bu iş uzun yıllara kadar sürer bu dava. Bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı çok emin olamıyorum.

"BİR SÜRÜ TUTARSIZLIK VAR"

Çünkü bir sürü tutarsızlık var. Bu hafta sonu da bunu konuşalım istiyorum aslında. Rezan Epözdemir'i davet ettim sırf bu davayla ilgili anlatsın diye. Diyenler olacak bu tek yanlı olacak diye. Doğru, en azından Rezan Epözdemir anlattıktan sonra karşı tarafında yani Seçil Erzan tarafında bir söz hakkı olacaktır. Onların da avukatları istiyorsa kapımız onlara da açık olacaktır ama ben konuyu anlamaya çalışıyorum.

"FUTBOLCULARI KANDIRMAK İÇİN BANKANIN ADINI KULLANMIŞ OLABİLİR"

Benim anladığım şu: Bu fon bence bankaya falan ait değil. Seçil Erzan futbolcuları kandırmak için bankanın adını kullanmış olabilir, futbolcular Fatih Terim de bu işin içinde olduğu için bu işe inanmış olabilirler.

Başka futbolcuları konuşmaya başladık biz. Okuduğum davanın dosyasında gördüğüm kadarıyla darplar var, futbolcuların bazılarının alacağı kalmamış olan Semih Kaya gibi bazı futbolcular Seçil Erzan'ı dövmüşler, çok karmakarışık bir işler var.

“BURADA HERKES BİRBİRİNİ KETENPEREYE GETİRMEYE ÇALIŞMIŞ”

“Biraz izanı olan birisi bu kadar fazla faiz almayı normal bulur mu? Çünkü o dediği dönemde dolara verilen faiz 3 hadi bilemedin 4 olsun, hadi çok bolluk vardı 5 olsun. Dolata 3 ayda yüzde 30 faiz aldığın zaman ‘Ya bi dakika ne oluyor’… Ben birine 4 milyon dolar versem, bana 3 ay sonra 1 milyon dolar faiz verse, ben bütün parayı alır kaçarım. Pardon, 1,5 ayda. Tamam ben parayı kaptım bu yürümez derim. Burada herkes birbirini ketenpereye getirmeye çalışmış. İki tarafta birbirini ‘kek’ olarak görüyor. Sonunda keklerden birisi kaybetmiş.

“BU FUTBOLCULAR YATIRDIKLARINI SÖYLÜYORLAR PEKİ KAÇ PARA ALDILAR”

Bu işte bir sürü soru işareti var. Bir; bu futbolcular tamam para yatırdılar da, yatırdıklarını söylüyorlar, peki kaç para aldılar geriye ondan hiç bahseden yok.

“SEMİH KAYA'NIN SEÇİL ERZAN'I TARTAKLAYIP DÖVDÜĞÜNÜ DE BİLİYORUZ”

Mesela Semih Kaya'nın verdiğinden fazlasını aldığını biliyoruz. Ve Seçil Erzan'ı tartaklayıp dövdüğünü de biliyoruz, duyduğumuz kadarıyla. Bir futbolcunun daha verdiği paranın fazlasını aldığını biliyoruz, Ayhan Akman'ın; eski futbolcu.

“FATİH TERİM' İN NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL DAMADI İŞİN İÇERİSİNDE”

Fatih Terim' in ne olduğu belli değil damadı işin içerisinde. Kaç para verdiler kaç para aldılar, nasıl verdiler nasıl aldılar? Eğer bu paralar, denildiği gibi bankacılık sistemi içerisinde verildiyse, bir yerden çekilip bir yerden verildiğinin görülmesi lazım, herhalde bu paraları, yastık altında 4 milyon dolar saklamıyorlar diye düşünüyorum. Bu iş çok acayip bir iş ama bildiğim bir şey var, bu dava kısa sürede bitmez.”