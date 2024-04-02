Fatih Altaylı’dan sonra, modacı Barbaros Şansal da Ahmet Hakan’ın seçim gecesindeki imajına laf çaktı. "Bir an Tina Turner zannettim"

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı’dan sonra, modacı Barbaros Şansal da Ahmet Hakan’ın seçim gecesindeki imajına laf çaktı. "Bir an Tina Turner zannettim"
Gazeteci Ahmet Hakan'ın seçim gecesi yaptığı programda, sonuçlardan çok saçı konuşuldu.

CNN Türk ekranlarındaki seçim programı yorumcusu olan Ahmet Hakan’ın saçları sosyal medya ve meslektaşları arasında espri konusu oldu.

Son olarak da modacı Barbaros Şansal ,X hesabından Ahmet Altan'ın imajını kastederek: "Bir an ekranda gördüğümü Tina Turner zannetim" diye paylaşım yaptı.

ALTAYLI: "BERBERE GİTSİN PARASINI BEN VEREYİM"

Fatih Altaylı da kendi Youtube kanalında yayındayken, CNN Türk'te canlı yayında Ahmet Hakan'ın saçlarına değinerek, "Bu ekonomik kriz berber fiyatlarına ne yaptı? Ahmet Hakan'ın saçına ne olmuş? Evinin 20 metre yakınında berber var. Gitsin, ücretini bana yazdırsın" diyerek kahkaha attı.

AHMET HAKAN'DAN, HALK TV'YE: "MANYAK BUNLAR"

Öte yandan Ahmet Hakan, saçıyla ilgili haber yapan Halk TV'ye fena öfkelendi.

Hakan, "Benim saçımı haber yapmışlar, saçı bilmem ne oldu diye. Manyak ya! Böyle bir şey olabilir mi? Kılla tüyle uğraşan bir televizyon kanalı olabilir mi ya!" şeklinde konuştu

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