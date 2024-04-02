Ahmet Hakan'ın saçları olay oldu. Halk TV'den Fatih Altaylı'ya kadar herkes ti'ye alınca patladı: Manyak bunlar

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Hakan'ın saçları olay oldu. Halk TV'den Fatih Altaylı'ya kadar herkes ti'ye alınca patladı: Manyak bunlar
Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere CNN Türk ekranında olan Ahmet Hakan'ın saçları, meslektaşlarının ve sosyal medyanın diline düştü.

CNN Türk ekranlarındaki seçim programı yorumcusu olan Ahmet Hakan’ın saçları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Ahmet Hakan'ın saçlarını ti'ye aldı.

Fatih Altaylı da kendi Youtube kanalında yayındayken, CNN Türk'te canlı yayında olan meslektaşı Ahmet Hakan'ın saçlarına değinmeden edemedi.

Fatih Altaylı "Bu ekonomik kriz berber fiyatlarına ne yaptı? Ahmet Hakan'ın saçına ne olmuş? Evinin 20 metre yakınında berber var. Gitsin, ücretini bana yazdırsın" diyerek kahkaha attı.

HALK TV'YE "MANYAK BUNLAR"

Öte yandan Ahmet Hakan, saçıyla ilgili haber yapan Halk TV'ye fena öfkelendi.

Hakan, "Benim saçımı haber yapmışlar, saçı bilmem ne oldu diye. Manyak ya! Böyle bir şey olabilir mi? Kılla tüyle uğraşan bir televizyon kanalı olabilir mi ya!" şeklinde konuştu

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