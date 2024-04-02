Ahmet Hakan'ın gözleri faltaşı gibi açıldı. Fenerbahçe'nin seçimde AKP'ye ne yaptığını Hakan Bayrakçı anlattı

Seçimin kaderini milliyetçi seçmen belirledi diyen Bayrakçı, "Dolayısıyla siz milliyetçi seçmenden oy alabilmek için Muhalefet olarak, çünkü son 40 yıldır seçimin kaderini milliyetçiler belirliyor. Diğerlerinin kime vereceği bellidir zaten. Milliyetçiler bazen 77’de olduğu gibi Ecevit’e oy verir Kıbrıs’a çıktı diye bazen kimine kızar oy vermez seçimin kaderi değişir. Milliyetçi seçmeni küstürerek ya da kazanmadan işiniz zordur." ifadelerini kullandı.

SON 10 GÜNDE DEĞİŞTİ

Hakan Bayrakçı, “Son 1 ayda adayların oy oranı birbirine çok yakınken, son 10 günde fark çok açıldı." derken Ahmet Hakan "Bir dakika anlamadım. Yeniden anlatır mısınız" dedi.

Hakan Bayrakçı şöyle devam etti:

Hem de tüm Türkiye’de. Cevabı basit, Fenerbahçe taraftarı son 10 günde ciddi bir tepki ortaya koydu.

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Bu seçimde de ayrı girdikleri halde, seçmen yine oylarını verdi. İYİ Parti CHP’den ayrı girdi ama İYİ Parti seçmeni gitti yine oyunu CHP’ye verdi. İttifakı seçmen sandıkta yaptı. Genelde 2009 ve 2019 hariç, bu uyarıyı iki kez yaptı seçmen AK Parti için. Ama 2004’te olsun, 2014’te olsun fazla kullanmamıştı seçmen bu özelliğini. Bu sefer niye oldu, nasıl oldu?

Bir aya kala İstanbul anketlerinde birbirine çok yakın çıkan iki aday son 10 günde birdenbire önüme anketler geliyor, yanlışlık var diyorum, inanamıyorum. 10 günde dramatik değişim oldu. Birçok yerde oldu, başka illerde de ilçelerde de. Mesela önemsiz sebeplerin bir tanesi seçmen son günlere kadar seçime çok odaklanmamıştı. Son on gün düşünmeye başladı. İkincisi emekli kesim bir müjde bekledi, seyyanen zam bekledi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi konuşması ile ilgili çok isabetli ve doğru bir yaklaşımdı. Ama herhalde ekonomistler onu ikna etmiş olacak ki bankaların vereceği bir promosyon havadisi verildi. Yetmedi, olmazdı kifayetsizdi… Dolayısıyla seçmen, beklediğini bulamadı. Bu da kanıtıydı. İstanbul’daki büyük bir mitingde bile giderken soruyorlarmış, ‘Önemli bir müjdesi var mı Cumhurbaşkanımızın?’ Tabii ki bu kadar basit değil ama bazen fiziğin babası Newton’un dediği gibi ‘Gerçek basitlikte saklıdır, kolay bir olaydan gerçek çıkar,”

Oy kullanma olayına bakıyoruz yüzde 78,1. Son 20 yılı inceleyen en düşük oranlardan biri. AK Parti-MHP seçmeni sandığa gitmedi. MHP seçmeni partisine destek verdi ama AK Parti’li yerlerde gitmedi. MHP seçmeninin partisinden şikâyeti olmayabilir, ama AK Parti için gitmedi.

Ve emeklilerin tamamı seçmen, 18 yaşının altında emekli yok ki. Mesele şu, niye gitmiyor bu seçmen? Protesto bu. Anketini yapsam çıkar, o eksik 7-8 puan AK Parti ve MHP seçmenidir.