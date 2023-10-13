Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü. Duyduğu sözlerle çılgına döndü

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken, Türkiye’den de HAMAS’a yönelik belirli gruplardan destek mesajları veriliyor.

O destek mesajlarından bir tanesi de Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.

HAMAS’a destek veren Davutoğlu’na yönelik ise Fatih Altaylı’dan çok sert bir eleştiri geldi. Altaylı, Davutoğlu’na karşı adeta açtı ağzını yumdu gözünü; ‘Hamas, Filistin halkı demek değil. Davutoğlu nasıl Hamas'ın yanında olun diyebilir? Filistin için ağlamak başka bir şey Hamas için ağlamak başka bir şey. CHP bunu nasıl meclise sokmuş’’ dedi.

‘AHMET DAVUTOĞLU SIFIR DERS ALMIŞ’

Fatih Altaylı, ‘‘HAMAS Filistin halkı demek değil. Müslüman Kardeşler denen bir örgütün Filistin’deki uzantısı ve teröre başvuruyorlar. Ahmet Davutoğlu nasıl olur da HAMAS’ın yanında olun diyebilir. Demek ki bugün Türkiye’nin başına bela olan politikaların temel sorumlusu Ahmet Davutoğlu’ymuş. O dönem yaptığı hiçbir hatadan ders almamış. Filistin halkı için ağlamak başka bir şey HAMAS için ağlamak başka bir şey. Bu kadar mı Müslüman Kardeşlercisiniz, bu kadar mı İhvancı’sınız Ahmet bey? Türkiye yansın, yıkılsın, İhvan’cılık devam etsin. CHP O’nu nasıl meclise sokmuş? Sıfır ders almış Ahmet Davutoğlu’’ ifadelerini kullandı.