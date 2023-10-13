Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü. Duyduğu sözlerle çılgına döndü

Ahmet Davutoğlu’nun HAMAS’a destek sözlerinden sonra Fatih Altaylı adeta çılgına döndü. Davutoğlu’na açtı ağzını yumdu gözünü. İşte o sözler.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü. Duyduğu sözlerle çılgına döndü

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken, Türkiye’den de HAMAS’a yönelik belirli gruplardan destek mesajları veriliyor.

O destek mesajlarından bir tanesi de Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.

HAMAS’a destek veren Davutoğlu’na yönelik ise Fatih Altaylı’dan çok sert bir eleştiri geldi. Altaylı, Davutoğlu’na karşı adeta açtı ağzını yumdu gözünü; ‘Hamas, Filistin halkı demek değil. Davutoğlu nasıl Hamas'ın yanında olun diyebilir? Filistin için ağlamak başka bir şey Hamas için ağlamak başka bir şey. CHP bunu nasıl meclise sokmuş’’ dedi.

‘AHMET DAVUTOĞLU SIFIR DERS ALMIŞ’

Fatih Altaylı, ‘‘HAMAS Filistin halkı demek değil. Müslüman Kardeşler denen bir örgütün Filistin’deki uzantısı ve teröre başvuruyorlar. Ahmet Davutoğlu nasıl olur da HAMAS’ın yanında olun diyebilir. Demek ki bugün Türkiye’nin başına bela olan politikaların temel sorumlusu Ahmet Davutoğlu’ymuş. O dönem yaptığı hiçbir hatadan ders almamış. Filistin halkı için ağlamak başka bir şey HAMAS için ağlamak başka bir şey. Bu kadar mı Müslüman Kardeşlercisiniz, bu kadar mı İhvancı’sınız Ahmet bey? Türkiye yansın, yıkılsın, İhvan’cılık devam etsin. CHP O’nu nasıl meclise sokmuş? Sıfır ders almış Ahmet Davutoğlu’’ ifadelerini kullandı.

screenshot-1-001.png

İlgili Haberler
Borsa İstanbul günün ilk yarısında düşüş yaşadı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında düşüş yaşadı
Milyon dolarlık soru: Hamas’ın kurucusunu İsrail niye serbest bıraktı? Orta Doğu’da hiçbir şey görüldüğü gibi değildir
Çalışan emekliye ikramiye verilmemesine Fatih Altaylı böyle tepki gösterdi
Fatih Altaylı Hamas’ın yaptığı eylemleri destekleyenlere seslendi: Barbarlığı alkışlayan kim varsa ahmaktır
Fatih Altaylı’nın sözleri Güldür Güldür’ün meşhur skecini akıllara getirdi
Fatih Altaylı Mersin’de mahsur kalan mağaracının karanlık yüzünü açıkladı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Birbirlerinin rakibiydiler beraber öldüler Dünya
Birbirlerinin rakibiydiler beraber öldüler
Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu Gündem
Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu
Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir? Gündem
Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir?
Tankerin üzerine demirle çıktı olanlar oldu Gündem
Tankerin üzerine demirle çıktı olanlar oldu
Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler? Gündem
Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler?
Yeni Corsa 880 bin 900 TL'den satışa sunuldu OTOMOTİV
Yeni Corsa 880 bin 900 TL'den satışa sunuldu
Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı Gündem
Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı