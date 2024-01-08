Fatih Camii imamını bıçaklayan şahıs gözaltına alınırken "Allahu Ekber" diye bağırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Camii imamını bıçaklayan şahıs gözaltına alınırken "Allahu Ekber" diye bağırdı
Fatih Camisi’nde akşam namazından sonra, "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" sloganı attığı için imam Galip Usta tarafından uyarılan ve cami dışına çıkarılan bir şüpheli, sonrasında imam Usta ve cemaatten bir kişiyi bıçakla yaraladı. Şüphelinin gözaltına alındığı sırada da "Allahu ekber" diye bağırdığı görüldü.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Akşam namazının ardından, "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağıran Ö.S., imam Usta tarafından cami içerisinde bağırmaması yönünde uyarıldı.

Özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarılan Ö.S. bir süre sonra imam odasına gelerek, burada bulunan imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cemaat üyesi Bilal Erdem'i bıçakladı.

Yaralılar, ihbar üzerine camiye sevk edilen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesi bulunuyor.

Olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanan saldırgan Ö.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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GÖZALTINA ALINIRKEN "ALLAHU EKBER" DİYE BAĞIRDI

Öte yandan zanlının gözaltına alındığı ana ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Görüntüde, Ö.S.’nin polisler tarafından kelepçelendiği sırada da tekbir getirerek, "Allahu Ekber" diye bağırdığı görüldü.

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