Fatih Camisi imamını bıçaklayan kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Fatih Camisi imamını bıçaklayan kişinin ifadesi ortaya çıktı
Fatih Camisi'nde 2 kişiyi bıçakla yaralayan Ömer Salgın’ın ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde bunaldığını söylerken, “Okuduğum şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilirim.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fatih Camii’nde cami imamı Galip Usta ve cemaatten Bilal Erdem’e bıçakla saldıran Ömer Salgın, polis tarafından yakalandıktan sonra adliyeye çıkarıldı.

Savcıya ifade vermeyen Ömer Salgın, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi. Mahkeme, Ömer Salgın’ı tutukladı.

“CAMİ VAAZLARINDAKİ BİLGİLERİN TUTARSIZLIĞINDAN DOLAYI ÖFKEMİ İMAMA YANSITMIŞ OLABİLİRİM"

Şüpheli Ömer Salgın, savcılık ifadesinde ticaret ile uğraştığını belirterek, “Bildiğim kadarıyla herhangi bir sağlık problemim yoktur. Ben daha önce ailesel problemler yaşamıştım. İki kez evlilik yaptım. Son evliliğimde de sorunlar yaşadım.

Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Ben vakit namaz kılan birisiyim. Sormuş olduğunuz Fatih Camii'ne de vakit namazları için girerdim.

Son olarak ortağım olan S.N., benim eski eşim olan M.S. ile ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde cami de tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum.

Bıçak bana ait çakıdır. İmamların iyiliği temsil eden kişiler olması sebebiyle çok bunaldığımdan ve okuduğum şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilirim.

Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dedi.

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