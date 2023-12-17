Fatih Erbakan partisinin yerel seçim kararı hakkında çok net konuştu. İttifak karşılığı AKP'den belediye istedikleri iddia edilmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Erbakan partisinin yerel seçim kararı hakkında çok net konuştu. İttifak karşılığı AKP'den belediye istedikleri iddia edilmişti
Yeniden Refah Lideri Erbakan, yerel seçimlerde AKP ile yapılacak olası ittifak hakkında çok net konuştu. Erbakan, ittifak için 3 büyük şehri işaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da bugün katıldığı canlı yayında, belediye ve belediye şirketlerinde yönetim hakkı istedikleri iddiasını reddetti. Erbakan, “Teşkilatlarımız yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar kritik olmadığı görüşündeler. Yetkili kurullarımızla istişare ederek kararımızı vereceğiz” dedi.

ADAY ÇIKARILAN İLLERDE GERİ ADIM ATTILMAYACAĞINI BELİRTTİ

Erbakan ayrıca partisinin birçok yerdeki adaylarını açıkladığını ve bunlardan geri adım atmayacaklarını kaydederek, "Bir ittifak olacaksa bile bu sadece Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirlerinde olacak. Buraların ilçelerinde de biz kendi adaylarımızla gireceğiz. Büyükşehir konusunda kurullarımız toplanacak karar verecek" ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde “seçimde ittifak için bazı belediyeler istediği” iddialarını yalanlayan parti, bu yorumların partiyi yıprattığını ifade etti.

YENİDEN REFAH SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın 12 Aralık 2023 tarihinde Ak Parti Genel Merkezi’nde yapmış oldukları görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Partimizi yıpratma amacı taşıdığını düşündüğümüz bu haber ve yorumları tümüyle reddediyoruz."

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