Fatih Erbakan yerel seçim kararını açıkladı. 'İttifak için 3 şehri işaret etti'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti merkezinde düzenlediği aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin son zamanlarda ciddi bir çıkış yakaladığını ve 2028 yerel seçimlerinde tek başına en güçlü iktidar adayı olarak gireceklerini belirtti.

Fatih Erbakan, İl ve İlçelerdeki belediyeleri hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de 3 belediyecilik türü olduğunu belirten Erbakan, bunların "rant belediyeciliği", "heykelci belediyecilik" ve 'terör belediyeciliği' olduğunu ve artık bu belediyecilik anlayışlarında sona gelindiğini belirtti.

“ARTIK MİLLİ GÖRÜŞÜ, YENİDEN REFAH'I SEÇECEĞİZ İNŞALLAH”

"Bu belediye seçimleri daha öncekilerden farklı bir belediye seçimidir çünkü bu seçimde milli görüş, Yeniden Refah Partimizle çok ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır” diyen Erbakan, Artık vatandaşların diğer belediyelere mahkum olmayacağını belirterek, “Artık hayrın kendisini, doğrunun kendisini, milli görüşü, Yeniden Refah'ı seçeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

“SİYASETİ ÇIKAR OLARAK GÖREN BELEDİYELERİN UNUTTURDUĞU MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİNE DÖNME VAKTİ GELMİŞTİR"

Türkiye’nin önümüzdeki yerel seçimlerde bir yol ayrımı eşiğinde olduğunu belirten Erbakan, “Siyaseti ticaret olarak gören, çıkar odaklı siyaset anlayışlarının milletimize unutturduğu milli görüş belediyeciliğine, ahlaklı belediyeciliğe dönme vakti gelmiştir" dedi.



"YÜZDE 36- 37'LİK BİR ZAMMIN YETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"



Konuşmasının ardından Asgari ücret hakkında açıklamalarda bulunan Erbakan, "Yoksulluk sınırının 50 bin liraya dayandığı, açlık sınırının ise 15 bin lira seviyesinde olduğu bir ortamda, 11 bin 400 liralık bir asgari ücret elbette ki yeterli değildir” dedi. Yüzde 36-37’lik asgari ücret zammının vatandaşa yetmeyeceğini dile getiren Erbakan, “Bu zammın yapılması halinde asgari ücretli milyonlar önümüzdeki sene nisan, mayıs, hazirandan itibaren yeniden aç kalmaya mahkum olacaklardır” ifadelerini kullandı.

“BUNUNLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMEMİZİ, İSTİŞAREMİZİ YAPIYORUZ”

Erbakan, Ankara, İstanbul ve İzmir'le ilgili ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için bize böyle bir talep gelirse düşünebiliriz demiştik diyen Erbakan, “Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız” dedi.



YENİDEN REFAH BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARINI AÇIKLADI



Erbakan, asgari ücret konuşmasının ardından belediye başkanlığı adaylarını açıkladı. Buna göre, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal, Kastamonu Belediye Başkan Adayı Metin Topaloğlu, Kastamonu Devrekani İlçe Belediye Başkan Adayı Mesut Açık, Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet Canıbek, Giresun Alucra İlçe Belediye Başkan Adayı Aydın Bodur ve Sakarya Akyazı İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Akcan oldu." Erbakan, adayları kutlayarak kendilerine başarılar diledi.