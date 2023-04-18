Fatih Erbakan’dan HÜDA PAR savunması: Sandık güvenliği için gerekli

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen ve Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR'a destek çıkarak ‘sandık güvenliği için ittifakta yer alması gerektiğini’ söyledi.

Fatih Erbakan’dan HÜDA PAR savunması: Sandık güvenliği için gerekli

Cumhur İttifakı’nın ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sorularını yanıtladı.

Erbakan, Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR’a ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti.

“UYGULANACAK MANASINI TAŞIMIYOR"

HÜDA PAR'ın parti programından bazı görüş ve söylemlerin tartışmalara neden olduğunu belirten Erbakan, "Bunlar Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolü içine konulmuş söylemler değil. Cumhur İttifakı'nın yeniden kazanması halinde HÜDA PAR'ın parti programındaki tartışılan hususlar uygulanacak manasını taşımıyor" dedi.

“SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ”

Erbakan, HÜDA PAR'ın yönetim kadrosundan kimsenin herhangi bir terör eyleminden dolayı yargılanmadığını ve ceza almadığını savunarak şunları söyledi:

"Dolayısıyla terörle bağlantılı olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım değil. Özellikle Doğu ve Güneydoğuda bir güç olarak HÜDA PAR'ın bulunmasını Sayın Cumhurbaşkanı arzu etti. HDP ve PKK'ya karşı sandık güvenliği için denge unsuru olarak ittifakta yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada bir faydası olabilir."

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