AKP'nin aday yaptığı HÜDA PAR'lı Hizbullah yazarı çıktı. Bahçeli ‘Hizbullah ile ilgileri yok’ demişti

Cumhur İttifakı’na katılan ve “Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediği” açıklamalarıyla tartışma konusu olan HÜDA PAR, 4 ismini AKP listelerinden seçilecek yerlerden aday gösterdi. Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, genel sekreter Şehzade Demir, Diyarbakır İl Başkanı Furkan Dinç ile parti sözcüsü Serkan Ramanlı AKP listelerinden milletvekili adayı oldu.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul 3. bölge 4. sıradan aday olan Yapıcıoğlu’nun Ekim 2022’de Diyarbakır’da başkanlığını Hizbullah’ın İran sorumlusu ve Hizbullah sanığı Enver Kılıçarslan’ın yaptığı İttihadul Ulema’nın düzenlediği ve Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit’in de yer aldığı “7. Alimler Buluşması”na katıldığı ortaya çıktı.

Buluşmada yaptığı konuşmasında “medrese eğitim sistemine” vurgu yapan Yapıcıoğlu, “Buradan İslam ülkelerinin idarecilerine sesleniyorum; Afganistan’daki kardeşlerinizle ilişkilerinizi geliştirin” çağrısı yaptı. Bunun yanı sıra buluşma esnasında Yapıcıoğlu, partisinin Diyarbakır il binasında Taliban Sözcüsü Mücahit ile özel görüştü. Yapıcıoğlu, “Türk bayrağında sıkıntı görüyorum”, “Anayasada Türklük vurgusu olmamalı” açıklamaları ve Hamas ile görüşmeleriyle de gündeme gelmişti.

HİZBULLAH’IN YAYIN ORGANINDA YAZAR ÇIKTI

AKP’den Gaziantep 6. sıradan aday olan Demir’in 2010’da “Hizbullah terör örgütü mensuplarını ve sempatizanlarını bir araya getirerek örgütsel birleşmeyi sağlamak” gerekçesiyle kapatılma kararı verilen Mustazaflar ile Dayanışma Derneği davasının kararında “Hizbullah’ın yayın organı” olarak geçen İnzar Dergisi’nin eski yazarlarından olduğu ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Mersin 4. sıradan aday olan Dinç’in ise, 2019’da Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun anıldığı ve Hizbullah propagandası yapan Rehber TV’de “Nebevi Davet” adlı programlar yaptığı tespit edildi. Öte yandan Batman 2. sıradan aday gösterilen Ramanlı’nın ise “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık” sözlerinin yanı sıra Atatürk’e “deccal” diyen Bediüzzaman Said Nursi’yi andığı sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti.

BAHÇELİ, HÜDA PAR İLE HİZBULLAH’IN İLİŞKİSİNİN OLMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada HÜDA PAR ile terör örgütü Hizbullah arasında bir ilişki olmadığını iddia etmişti. Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:

"Son günlerde HÜDA PAR ekseninde temerküz ve tezahür eden sanal tartışmalar, maksatlı polemikler, MHP'yi hedef alan asılsız ve ahlaksız isnatlar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında ve siyasi mahfillerde sabıkalı müfterilerin partimizi töhmet altında bırakmak, Cumhur İttifakı'nı yıpratmak niyetiyle gerçekleri bağlamından koparma yarışına girdikleri anlaşılmaktadır. Ancak bu yarışın ne sonu ne de sonucu vardır. Zillet ittifakının HDP-PKK-FETÖ'yle kurduğu kesinleşmiş hain koalisyonu örtbas etmek için HÜDA PAR kanalından kara kampanya imal edenler utanmasını kaybetmiş yalancılar ve siyasi sapkınlardır. MHP'ye haksız eleştiri oklarıyla saldıranlar, iftira atanlar, aleyhimize ileri geri konuşanlar, bilip bilmeden ahkam kesenler evvelemirde terör örgütlerinin zillet ittifakıyla kurduğu derin bağları ve sancılı ittifak yapısını izah ve ifade etmek zorundadır."

57’inci Hükümet döneminde, 17 Ocak 2000 tarihinde Hizbullah’a yapılan seri ve kapsamlı operasyonlarda hunhar militanlar ve örgüt lideri etkisiz hale getirilmiştir. Beykoz vakası sonrası, Türkiye çapında icra edilen arama, kurtarma, baskın ve yakalama süreçlerinde 200’ün üzerinde mezar Hizbullah terör örgütünün hücre evlerinde tespit edilmiştir."