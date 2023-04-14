Bülent Arınç'tan Hizbullah'ın siyasi uzantısı HÜDA PAR için övgü dolu sözler: Bu memleketin tertemiz vatansever evlatlarıdır

Seçimlere günler kala Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Manisa Milletvekili Aday Tanıtım Töreni Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın il başkanları, AKP'li belediye başkanları, eski milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

"HÜDA PAR'IN GENEL BAŞKANI ESKİ DOSTUMUZ"

Bülent Arınç, Cumhur İttifakı'nı destekleyen HÜDA PAR'a tepki gösterenlere sert sözlerle yüklendi. HÜDA PAR'ın genel başkanlarının eski dostları olduğunu belirten Arınç, şunları söyledi:

"Hüdapar'ın genel başkanı ve yanındaki arkadaşları da bizim eksi dostlarımızdır. Yani biz Refah Partisi'ndeyken beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdır. Medyada orada burada yapılan dedikodulara kulak asmayın onlar bu memleketin tertemiz vatansever evlatlarıdır."

"BİZ VEFALI VE SADAKATLİ OLMAYA MECBURUZ"

"Biz başka bir yere gidemeyiz." diyerek konuşmasına devam eden Arınç, AKP'den ayrıldıktan sonra Deva Partisi'ni kuran Ali Babacan'ı hedef aldı. Babacan'ın, "Ekonomiyi ben düzelttim, 6 sıfırı ben attım" açıklamasına tepki gösteren Arınç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Başka diyarlarda bulunamayız. AK Parti bizim evimiz, AK Parti bizim memleketimiz, AK Parti bizim inancımız ve davamız. Bu ülkeye hayır adına ne yapıldıysa o parti yaptı. Ona buna kızarak yoldan çıkmamız mümkün değil. Biz vefalı ve sadakatli olmaya mecburuz. O yüzden geliyorum AK Parti toplantısında konuşuyorum."

"YANLIŞ YAPTIKLARINI BAŞTAN BERİ SÖYLÜYORUM"

"Onlar gittiler. Gittiler ne oldu. Yüzde 1'leri bile bulamazken birilerinin ittifaklarına dahil oldular. Şimdi oralarda birkaç milletvekili çıkarmak için çalışıyorlar. Biz 373 milletvekili görmüş bir parti iken şimdi sadece '7 milletvekilim olsun', '5 milletvekilim olsun' demenin hiçbir alemi yok. Yanlış yaptıklarını baştan beri söylüyorum."

"TAYYİP BEY SÖYLEMESE SEN YAPAMAZDIN"

"İşte 'Paradan sıfır attım, onu yaptım, bunu tuttum' da falan, kardeşim Tayyip Bey söylemese sen yapamazdın. O istemese yapamazdın. Sen iyi bir yönetici olmuşsundur, beraber çalıştığın arkadaşlardan istifade etmişsindir. Bunların hepsini kabul ediyorum ama bu ifadelerle karşımıza çıkma. O yüzden ana gövdeden ayrılan, kökten ayrılanların geleceği yoktur."