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Mansur Yavaş: HÜDA PAR'la seçime nasıl gidiyorsunuz önce bunun hesabını verin

ABB Başkanı Yavaş, HÜDA-PAR ile birlikte seçime giren Cumhur İttifakı’na yüklendi. Yavaş, “HÜDA PAR’la seçime nasıl gidiyorsunuz önce bunun hesabını verin” dedi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:15
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Mansur Yavaş'tan HÜDA PAR çıkışı

Mansur Yavaş: HÜDA PAR'la seçime nasıl gidiyorsunuz önce bunun hesabını verin
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut-Sincan Projeleri Tanıtım Töreni’nde konuştu.

"HÜDA PAR'IN PROGRAMINI OKUYUN"

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı da olan Yavaş, iktidarın HDP üzerinden Millet İttifakı’nı yaptığı eleştirilere yanıt verdi. Yavaş, “Bölücülükten bahsediliyorsa HDP ayrı seçime giriyor. HÜDA PAR’ın programını okuyun, onlarla birlikte seçime nasıl giriyorlar onun hesabını verin” dedi. Yavaş’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

BİZ YAPACAĞIMIZI DEDİK VE YAPTIK"

“Cumhurbaşkanları, başbakanları, belediye başkanları yıllardır İstasyon Caddesi’ni yapacağız diyorlardı. Yine yapılamadığı gibi her yağışta baskınlar yaşanıyordu. 2019’da göreve başladığımda da bir selde yurttaşımız hayatını kaybetti. Hemen işe koyulduk. Çünkü bizim çöp projelere boşa harcayacak bir kuruş zamanımız yok. Kendi paramızı harcarsak titiz davranıyorsak sizden aldığımız para için de titiz olmak zorundayız. İşte bugün 30 yıldır değiştirilemeyen altyapı ile 20 yıldır çileye dönen üst yapının yenilenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi oldu ekonomik kriz oldu gelirlerimiz azaldı ama biz yapacağımızı dedik yaptık.

Bu çalışmaların toplam maliyeti 1 milyar liraya bulacak. Başka yere para harcamaz, halkın gerçek ihtiyaçlarına para harcarsanız yetiyorsunuz. Zorlu ekonomik şartlar deprem bölgesindeki çalışmalarla birlikte Ankaralının yanında olacağız. Hiçbir çocuğun üşümemesi eğitiminde mahrum kalmaması için çalışmaya devam edeceğiz.

Gayri ciddi bir anlayıştan halkın yana bir anlayışla geçerseniz parayı el alemin değil milletin parası olarak görürseniz, önceliği de halkın sağlığı ve canına verirseniz böyle eserler ortaya çıkar."

ÇAYYOLU METROSU TARTIŞMASI"

"Çayyolu metrosu ve diğer metrolar eski belediye yönetimi beceremediği için Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi. Çayyolu metrosundan sonra protokolle belediye devrediliyor bizden önce. Elde edilen gelirin yüzde 10’u ödemek suretiyle ulaştırma bakanlığına ödenecek. Fakat biz 8 Nisan’da görevi devralıyoruz, 28 Nisan’da bir Cumhurbaşkanı kararnamesi “bundan böyle Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan metronun parası ilgili belediyelerden bütçe gelirinin yüzde 5 olarak tahsil edilir deniyor. Normalde bizde 100 milyon lira para çıkması gereken şu ana kadar 1 milyar 150 milyon lira kesildi. Dolayısıyla 1 milyar lira size hizmet etmekten alıkonuldu."

"BUNLARIN DERDİ BAŞKA"

"Sayın cumhurbaşkanı her yerde maç oynanırken kural değişmez. Yani Ankara bizler kazanmasaydık bu değişikliği yapmayacaklardı.

Buna rağmen çalışıyoruz. Şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. metro projeleri çok uzun projeler. belediyeler gider, ilgili idareler, yurt dışı kredi bulur. Biz Allah’ın izni ile Çayyolu metrosunu 4-5 yılda ödeyeceğiz.

Seçimden önce şunları söylediler hatırlarsanız. Bunlar küçücük bir beldenin başkanı batırırlar. Bir başkası da bunların derdi başka, özellikle İstanbul için Kudüs Mekke elden gider dediler. Ne alaka Allah aşkına. Şimdi de aynı şeyleri söyleyecekler."

“HÜDA PAR'LA SEÇİME NASIL GİRİLİYOR ONUN HESABINI VERİN”

"Ankara’da su sayaçlarını PKK’lılar DHKPC’liler evlere fatura götüreceklermiş… Bütün Türkiye’ye ilan ediyorum. vatansever Türk gençleri götürüyor faturaları. Hem israf ortadan kaldırılacak hem de çok daha güzel olacak.

Onlar ne  kadar karalarsa karalasın artık dayanacak güçleri kalmadı. Tutturmuşlar PKK falan filan.

Yeni gelecek hükümet tertemiz bir sayfa açmak istiyor. Bu tertemiz sayfayı bozmak istenler var. Bunlardan birisi de Kandil. Kandil, Altılı Masa’yı zora sokacak açıklamalar yapıyor. Amacı kirletmek. Net bir şekilde söylüyoruz. Kandili başlarına yıkarız. Kandile de PKK’ya da karşıyız. Bizleri onlarla korkutup halkımız da inandırmazsınız.

Bölücülükten bahsediliyorsa HDP ayrı seçime giriyor. HÜDAPAR’ın programını okuyun, onlarla birlikte seçime nasıl giriyorlar onun hesabını verin.”

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