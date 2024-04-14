Fatih Karagümrük: 1 Fenerbahçe: 2

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Karagümrük: 1 Fenerbahçe: 2
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2-1 yendi ve kritik haftada hata yapmadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Karagümrük deplasmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, 1-0 geride olduğu maçı 2-1 kazandı ve 3 puana uzandı.

Karagümrük, 45+1'de Can Keleş ile 1-0 öne geçti.

Edin Dzeko 49'da Fenerbahçe'ye beraberliği getirirken, Michy Batshuayi 57. dakikada penaltıdan skoru 2-1'e getirdi.

Ev sahibinde Ryan Mendes, 76. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+7'de ise Eysseric, gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 85 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karagümrük 30 puanla 18. sırada küme hattında yer alıyor.

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