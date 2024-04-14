Fenerbahçe'nin başardığı ilki Fatih Saboviç açıkladı. İşte gerçek spor kulübü

Kayla Reane McBride, Emma Meesseman, Napheesa Collier gibi dünya yıldızlarını kadrosunda birleştiren, Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde 28 maçta namağlup şekilde yoluna devam ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding; EuroLeague'de üst üste ikinci kez zafere ulaştı.

Türkiye'nin gururu olmayı başaran Potanın Kraliçeleri, Çukurova'nın ev sahipliğinde düzenlenen Final Four'un ilk maçında ev sahibi ekibi 89-80'lik skorla devirmeyi başarmıştı. Final müsabakasında Fransız ekibi ESB Villeneuve ile karşılaşan Kanarya, baştan sona tüm periyotlarını önde geçtiği mücadelede 106-73 ile güldü.

GARNIER VE DANABAŞ HARİKALAR YARATIYOR

Seneler önce röportaj yapma ve tanıma fırsatı bulduğum koç Valerie Garnier'la yeniden anlaşarak yola çıkan Fenerbahçe Alagöz, 2023-2024 sezonunda yalnızca Türkiye'yi değil Avrupa'yı da kasıp kavuruyor. Burada net bir parantez açmak gerekiyor. Bir takımda başarı varsa bunun temel nedeni tabii ki teknik heyet ve oyunculardır. Ancak Fenerbahçe'nin kadın basketbol branşından sorumlu yöneticisi Kemal Danabaş ve emekleri de sarı lacivertlilerin fırtına gibi esmesini sağlayan en önemli etmen...

"HERKES BURAYA EŞİT ŞANSLA GELDİ" DEMİŞTİ AMA...

Final Four öncesi yapılan basın toplantılarında Fenerbahçe Alagöz Holding Koçu Valerie Garnier, "Herkes buraya eşit şansla geldi" demişti. Çukurova'nın taraftar avantajına da değinen Garnier; haksız çıkmış sayılmaz... Nitekim ilk maçta istenmeyen olaylar yaşatılmasına rağmen bunların üstesinden gelip kazanan Fenerbahçe, ikinci karşılaşmada yani finalde çok rahat ve çok profesyoneldi. Durum böyle olunca da sarı lacivertliler baştan sona Villeneuve'e büyük üstünlük kurarak gülmeyi bildi.

GARNIER DA İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe'de ne zaman kendisine ihtiyaç olsa sorgusuz sualsiz gelen ve camianın büyüklüğünü gayet iyi bilen Valeri Garnier, gerek saha içi ve dışındaki duruşu, gerekse oyuncuları ve takıma hakimiyetiyle hep kendinden olumlu söz ettirdi. Nitekim Garnier de ortaya koyduğu emeklerin hakkını çok iyi bir şekilde vererek kariyerinde ilk kez EuroLeague Women şampiyonluğu yaşamayı başardı.

BU BAŞARIYI YAKALAYAN TEK SPOR KULÜBÜ...

Sözün özü; geçtiğimiz sezon kadın ve erkek basketbol branşlarında EuroLeague Kupası kaldırmayı başaran tek takım olan Fenerbahçe, bunu bu sezon da iyice perçinlemiş oldu. Şimdi gözler; normal sezonda ligin üst basamaklarında yer alan rakiplerine üstünlük kurabilen erkek takımına çevrildi.

Play-off'larda Monaco ile eşleşen Fenerbahçe Beko'nun neler yapacağını zaman gösterecek. Ancak hem camia Valerie Garnier ile Sarunas Jasikevicius gibi isimlere sahip oldukları için; hem de bu iki değerli isim böyle üst düzey bir kulüpte çalışma fırsatı buldukları için çok şanslılar diyebiliriz.