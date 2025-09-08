Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçının stadyumu değişti!

Kaynak: AA
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçının stadyumu değişti!

Süper Lig'de oynanacak olan Fatih Karagümrük-Kasımpaşa mücadelesinin oynanacağı stadyum değişti. 2 İstanbul ekibi, kozlarını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda paylaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçının stadı değiştirildi.

Ve lig devinin yeni teknik direktörü belli oldu! Joachim Löw yıllar sonra geri dönüyorVe lig devinin yeni teknik direktörü belli oldu! Joachim Löw yıllar sonra geri dönüyor

istanbul-ataturk-olympic-stadium-1.jpg

Resmen açıklandı! Süper Lig ekibi teknik direktörü ile yollarını ayırdıResmen açıklandı! Süper Lig ekibi teknik direktörü ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük Kulübünün açıklamasına göre saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan mücadele, aynı gün ve saatte Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe'ye yeni transferinden çok kötü haber! Sadece 1 maça çıkmıştı...Fenerbahçe'ye yeni transferinden çok kötü haber! Sadece 1 maça çıkmıştı...

Fenerbahçe teklif yapmıştı! Nuri Şahin İstanbul'a geliyor: Süper Lig'de büyük sürprizFenerbahçe teklif yapmıştı! Nuri Şahin İstanbul'a geliyor: Süper Lig'de büyük sürpriz

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha duyuruldu! Büyük umutlarla transfer edilmişti...Fenerbahçe'de bir ayrılık daha duyuruldu! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Cengiz Ünder Beşiktaş'taFenerbahçe ayrılığı açıkladı! Cengiz Ünder Beşiktaş'ta

Son Haberler
Doğru su içmek sağlığın anahtarı...
Doğru su içmek sağlığın anahtarı...
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Thiago Barcelona'ya dönüyor! Kariyerinde yeni bir sayfa açacak
Thiago Barcelona'ya dönüyor! Kariyerinde yeni bir sayfa açacak
Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilmişti! Kasper Hjulmand kararını verdi
Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilmişti! Kasper Hjulmand kararını verdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi belli oldu
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi belli oldu