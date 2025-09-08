Fenerbahçe'de bir ayrılık daha duyuruldu! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in ayrlığının ardından bir transferi daha duyurdu. Sarı-lacivertliler, Sırp sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in Pafos FC'ye transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan gelen Mimovic, hiç süre almadan Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralık gönderilmişti.

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Cengiz Ünder Beşiktaş'ta

Ve lig devinin yeni teknik direktörü belli oldu! Joachim Löw yıllar sonra geri dönüyor

Ederson Moraes Fenerbahçe'de siftah yaptı!

Spor yazarları Türkiye-İspanya maçını değerlendirdi! "Konya'da kapkara gece"