Fenerbahçe'de bir ayrılık daha duyuruldu! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Fenerbahçe Kulübü'nde Cengiz Ünder'in ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertliler, Ognjen Mimovic'in Pafos FC'ye transfer olduğunu TFF'ye bildirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in ayrlığının ardından bir transferi daha duyurdu. Sarı-lacivertliler, Sırp sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in Pafos FC'ye transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan gelen Mimovic, hiç süre almadan Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralık gönderilmişti.

