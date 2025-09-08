Resmen açıklandı! Süper Lig ekibi teknik direktörü ile yollarını ayırdı

Resmen açıklandı! Süper Lig ekibi teknik direktörü ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig'de bugüne kadar şampiyonluk yaşayan 6 takımdan biri olan Başaşkşehir'de sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul ekibi, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Başakşehir'de 2023-2024 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. Başakşehir Kulübü, genç teknik adamın ayrılığı ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

