Fenerbahçe teklif yapmıştı! Nuri Şahin İstanbul'a geliyor: Süper Lig'de büyük sürpriz

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde olan Nuri Şahin için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin, Süper Lig'e dönüyor. İşte detaylar...

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin, sahalara geri dönüyor. Adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de gündeme gelen Nuri Şahin için Süper Lig'in sürpriz ekibi harekete geçti.

NURİ ŞAHİN FENERBAHÇE'NİN RADARINDAYDI

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Nuri Şahin oldu. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin genç teknik direktör için girişimlere başladığı ve teklif yaptığı ileri sürülmüştü.

NURİ ŞAHİN BAŞAKŞEHİR'E GELİYOR

Borussia Dortmund'dan sonraki yeni adresi merak edilen Nuri Şahin, Süper Lig'e geri dönüyor. Akşam'da yer alan habere göre; Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Başakşehir, aradığı teknik direktörü buldu. Turuncu-lacivertlilerin takımın başına Nuri Şahin'i getirmeye hazırlandığı öğrenildi.

BORUSSIA DORTMUND RAKAMLARI

Nuri Şahin, geçen sezon Borussia Dortmund'un başında 27 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan 36 yaşındaki teknik direktör maç başına 1.48 puan ortalaması yakalayabildi.

