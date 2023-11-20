Fatih Özgökçen açıkladı: İnsanlar neden kaçıyorlar biliyor musunuz?

KONGREDE ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Konyaspor’da bugün yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 27 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

Erteleme kararının ardından bir daha aday olmayacağını açıklayan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kameralar karşısına geçti ve önemli açıklamalar yaptı. Özgökçen’in açıklamalarının satır başları şöyle:

“Genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı için haftaya aynı yer ve saatte ertelenmiştir. Genel kurulun iptali gibi söylemler kesinlikle doğru değildir. Bizler için bu süreç, ilk defa yaşadığımız bir hadise. Daha önce yapmış olduğumuz genel kurulda çoğunluk ilk toplantıda sağlanmıştı. Yeni yönetimler oluşturulmuştu. Çalışmalarımız devam etmişti. İnşallah gelecek hafta genel kurulumuzu yapacağız” dedi..

SİZLERLE SON BASIN TOPLANTIM

“Sizlerle belki de son basın toplantısını yapıyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, “Konyaspor bizim için vazgeçilmez bir değerdir. 2,5 yıl önce göreve gelirken hangi şartlarda geldiğimizi biliyoruz. Genel kurul kararı aldıktan sonra bazı söylemler oldu. Kamuoyunun aydınlanması gerektiğini düşündüğüm için açıklama yapmak zorundayız. Çeşitli toplantılarda zaten bahsetmiştim ve tekrar etmekte fayda var. Konyaspor’a elimizden geldiğince yardım etme gayreti içerisinde olduk. Bu süreç içerisinde maddi ve manevi olarak şehrimizin markasını en üst noktaya nasıl taşırız çalışması içerisinde yer aldık. Konya’mızın önemli simalarını, iş insanlarını, bizzat kendim ve bazı arkadaşlarımız ile birlikte görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrin markası olduğuna inandığımız Konyaspor’u daha iyi yerlere gelebilmesi adına, belki bugün ki, maddi imkanlardan daha zor olan bir dönemde yönetici arkadaşlarımızla olumsuz bir düşünce içerisine girmeden görevi aldık. Birlik ve beraberlik noktasında çalışmalarımız oldu. Buna herkesin şahit olduğuna inanıyorum.”

GÖREVİMİZİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Konyaspor’a gerektiği şekilde hizmet ettiklerini, zaman zaman evin yolunu unuttuklarını söyleyen Başkan Fatih Özgökçen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Olağan Genel Kurul kararı aldıktan sonra şehrimizdeki yöneticilerimiz ve iş insanlarımızla görüşmelerimiz oldu. Gönül ister ki olağan genel kurulda biz görevimizi hemen devredelim. Yeni yönetimin bir an önce göreve başlamasını istedik. Maalesef olmadı. Eleştirilerden hiç kaçmadık. 23 kişilik yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber maddi ve manevi olarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirdik. Aylarca evine çok az gitmiş bir yönetim kurulumuz var. Konyaspor’un daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapmak zorundayız. Biz ilk göreve geldiğimizde ‘Konyaspor istediği başkanı buldu’ denmişti. Bu kadar emek vermiş çaba sarf etmiş insanlar var. Gönderirken maalesef öyle kötü gönderiyoruz ki, dolayısıyla da başkan adayı çıkmıyor, çıkmadığı için genel kurulu erteliyoruz. Önce herkes bu öz eleştiriyi yapmalıdır. Birbirimizin açığını bulmak yerine, birleşmek gerekir diye düşünüyorum.”

KONYASPOR’UN BORCU 63 MİLYON

Konyaspor’a başkan bulamamanın borçla alakalı olmadığına değinen, dahası insanların yıpranmaktan korktukları için yönetime talip olmadıklarını ileri süren Başkan Fatih Özgökçen, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Konyaspor’un ibra edilen borcu 630 milyon lira. Ama bize değil, söylemlere itibar ediliyor. Yazılanlara itibar ediliyor. Bunun kimseye faydası yok. Bugün Konyaspor’un borcu 50 lirada olsa Konyaspor bizimdir. 1,5 milyar borcu olsa da bizimdir. Buraya gelirken herkesi el üstünde baş üstünde getiriyoruz. Fakat gönderirken, çok yıpratıcı ve sanki bu kulübe hizmet etmemiş gibi gönderiyoruz. Bu borç öyle çok değil. İnsanlar bu borçtan dolayı kaçmıyor. Yıpranmadan ve zedelenme korkusundan dolayı kaçıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Recep ÇINAR