Fatih Özgökçen'e soruyorum İlhan Palut'a bunu da yaptınız mı. Recep Çınar yazdı

Fatih Özgökçen'e soruyorum İlhan Palut'a bunu da yaptınız mı.

Balık kokarsa tuzlarsın, ama tuz kokarsa sıkıntı…

Tuzun kokması noktasına gidiyor Konyaspor…

Yeşil-beyazlı temsilcimiz inanılmaz zor bir süreçten geçiyor…

Hem ekonomik olarak, hem yönetimsel anlamda…

Daha açık ve net konuşmak gerekirse; Konyaspor’un yarınları “ipotek” altında!

Maalesef, kimse bunun farkında değil…

Not edin bu yazdıklarımı bir kenara…

Yerel basındaki bazı arkadaşların, Konyaspor’da harıl harıl transfer çalışmaları yapılıyor gibi algı yapmaları çok inandırıcı gelmiyor bana…

Onların derdi de daha çok traj, daha çok okunmak ya da daha çok tıklanmak!

Sezon başı ve ara transferdeki yanlış tercihler sonucu çöpe giden bir kamyon dolusu para, transfer tahtasının durumu, altyapılarda olan bitenler, parasını alamayıp UEFA’ya gidenler, küme düşen basketbol takımı ile 1922 Konyaspor belirsizliği, söz verilip, ama yapılamayan tesisler, amatör branşlardaki çöküşler!

Vesaire vesaire…

Keşke bunları da yazabilseler!

FATİH ÖZGÖKÇEN EGOSUNU YENMELİ

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen kişisel ego ve kibrinin bedelini kendisi mi ödeyecek, yoksa Konyaspor’a mı ödetecek?

Konyaspor’da Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bugüne kadar egolu, kibirli ve olumsuz tavırları nedeniyle iyi bir görüntü vermeyerek, özellikle yönetimsel anlamdaki başarısızlığıyla da kan kaybetmeye devam ediyor!

Kendi kibri ve egosunu, 100. Yılına girmiş bir kulübün önüne geçirmesi ise Konyaspor’un kendisi için “amaç” değil, “araç” olduğunun en büyük ispatı değil midir?

Bu ego, bu kibir, bu üst perdeden konuşmalar Avukat Fatih Özgekçen’in kendisine yakışabilir ya da kendisine yakıştırıyor olabilir!

Bilemem…

Ama, bu tavırlar, bu söylemler, omuzunda Konyaspor Başkanı apoleti taşıyan Fatih Özgökçen’e yakışmıyor, dolayısıyla da Konyaspor Başkanının böyle bir davranış biçimine hakkının olmadığını düşünüyorum!

Yanlış mı düşünüyorum?

İLHAN PALUT MESELESİ!

Konyaspor Başkanını bir şey daha yakışmıyor…

İlhan Palut’la ilgili iddialar!

İddialar o kadar çirkin, o kadar tiksindirici ki, ne sporla ne de spor adamlığı ile yan yana getirilemez!

İlhan Palut’la çalışmak isteyen bazı kulüp başkanları doğal olarak Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’i arıyorlar ve kendisi hakkında bilgi istiyorlar…

Buraya kadar normal…

Bunu hemen hemen bütün kulüp başkanları yapar…

Çalışmak istedikleri bir teknik adamı araştırırlar…

Nasıl bir karaktere sahip olduğunu, sıkıntılı bir durumda kulübün yanında mı, futbolcunun yanında mı yer aldığını araştırır, soruştururlar…

Örneğin sorun mu çıkarır, sorun mu çözer?

Basınla ve taraftarlarla ilişkileri nasıldır?

Bunun gibi ya da çalışmalarıyla ilgili bilgi edinmek isterler…

İsimleri bende saklı, bazı kulüp ve başkanları İlhan Palut’la çalışmaktan vazgeçerler!

İlhan Palut, kendisini arayan bir arkadaşımıza, “bu iddialar ya da söylenenler benim de kulağıma geldi, ancak ne kadar doğru, ne kadar eğri bilmiyorum” demiş…

Fatih Özgökçen’e soruyorum; sizinle ilgili bu iddialar doğru mu?

Umarım bu konuda sessiz kalmazsınız…

Çünkü, bu sadece sizi bağlamaz, koskoca bir şehri ve şehrin kulübünü de yakından ilgilendirir…

Diyeceksiniz ki, İlhan Palut Rizespor’a imza attı?

Eyvallah…

Bildiğim kadarıyla Rizeliler, İlhan Palut’un arkasında sağlam durmuşlar…

Dahası, bir Bakan ve bir Milletvekili, İlhan Palut’un Rizespor’a imza atmasında önemli rol oynadılar.

KONYASPOR, KONYA’NIN

Konyaspor, sensin, benim, sizsiniz, biziz!

Konyaspor, Bedestende kumaş satan esnaftır…

Konyaspor, Aziziye camii önünde ayakkabınızı boyayan çocuktur…

Konyaspor, Türbe önünde simit satan abidir…

Konyaspor, sanayide kaportacı çırağı, hastane caddesinde eczacı kalfasıdır…

Konyaspor, bağlarda bahçelerde bağbancı, tarlalarda tarım işçisidir…

Konyaspor, Konya’dır…

Konyaspor, yeşil ve beyaza bürünmüş karasevdadır…

Konyaspor, Uğur İbrahim Altay’dır, Hasan Kılca’dır, Ahmet Pekyatırmacı’dır, Mustafa Kavuş’tur…

Hülasa, yediden yetmişe bu şehrin partiler üstü ortak değeridir…

Dolayısıyla, Konyaspor bu şehrin toprakları üzerinde yaşayan herkesdir…

Anlayacağınız, Konyaspor, sadece Fatih Özgökçen ve yönetiminden ibaret değildir!

KONYASPOR BAŞAŞAĞI GİDİYOR

Kimse farkında değil, ama Konyaspor yangın yeri…

Vaziyeti hiçte iç açıcı değil…

Göreve geldiklerinde, “Konyaspor, hem sportif, hem de ekonomik olarak uçacak, şaha kalkacak” demişlerdi…

Konyaspor şaha kalktı mı, kalkmadı mı, bilmiyorum, ama freni patlamış kamyon gibi baş aşağı gittiği kesin!

Konyaspor maddi manevi hızla eriyor…

Farkında değil misiniz, “Konyaspor için canımı veririm” diyenler…

Herkes bir köşeye çekilmiş sinema seyreder gibi seyrediyor!

Arada sırada sosyal medyadan bir-iki laf sokuluyor, hepsi o kadar…

Sosyal medyada olmasa, Konyaspor’dan kimsenin haberi yok…

Konyaspor konusunda bu kadar sessizlik hayra alamet değil…

Koyun olsa meler!

Sezon başlar, takım kötüye gider, o zaman melemenizin ya da cayırtı veya gürültü çıkarmanızın bir anlamı olmaz…

“Baban eşeği öptükten sonra, ananın hayrını” gör diye güzel bir atasözü var, işte öyle bir şey…

Sözün özü; şehrimizin en önemli değerlerinden birisi olan Konyaspor’a sahip çıkın…

Yoksa, sonumuz Bursaspor gibi olur!

Uzun lafın kısası, “uyanın” diyorum…

Başka da bir şey demiyor ve yazımı bir Temel fıkrasıyla noktalıyorum…

Temel ölmüş, mezar taşına yazdırmış; “hastayum hastayum hastayum dedum, inanmadunuz! Şimdi ne oldi?” demiş ya, Konyaspor’un durumu da Temel gibi…

Acı, ama gerçek şu; Konyaspor batıyor, bunu bir tek Konyasporlular bilmiyor!

Çok ilginç.