Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen tribünlere nasıl nifak soktu! Recep Çınar açıkladı

Konyaspor'un ciğerini bilen adam adam Recep Çınar yazdı.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen tribünlere nasıl nifak soktu! Recep Çınar açıkladı

Konya’nın futbolu ne kadar sevdiğini hepimiz biliriz…

Çünkü, Konyalının sosyalleşme noktasındaki en önemli figürlerinden birisidir futbol ve Konyaspor…

7’den 70’e herkesin yakından ilgilendiği futbolun belki de keyif alındığı ender şehirlerden birisidir Konya…

Kimi zaman otobüste, kimi zaman tramvayda, kimi zaman taksilerde…

Bazen parklarda, bazen de çay bahçesinde otururken…

Berber koltuklarının da hiç bitmeyen mevzusudur Konyaspor!

Her ne kadar, özellikle de yönetimsel anlamda sıkıntılar yaşasa da, Konyaspor sevginin bitmesi mümkün değil…

Ve fakat mevcut başkan insanları hem Konyaspor’dan hem de tribünlerden uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymuyor!

Başkan Fatih Özgökçen, bilet fiyatlarını yüksek tutarak taraftarı değil, Konyaspor’u cezalandırıyor!

Bu bir gerçek…

Herkes biliyor ki bu takım halen ayaktaysa, gücünü aldığı taraftarların sayesindedir

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Bu sevgi o kadar büyük olmasına rağmen, stat eskisi gibi dolmuyor, rakip takımlar üzerlerinde bir seyirci baskısı görmüyor…

3-5 sezon önce 20 binin altına düşmeyen seyirci sayısının 3-5 binlere düşmesini neye bağlamak lazım?

Takımın performansına mı, bilet fiyatlarının yüksekliğine mi, flaş bir transfer yapılamamasına mı, yoksa yönetimin taraftarlar arasındaki ayrımcılığına mı?

Bilemiyorum…

Beşiktaş maçının bilet fiyatları açıklanınca, doğrusunu söylemek gerekirse, “normal” diyemedim…

Çünkü, Konyaspor maçlarına gelen taraftarların çoğunluğu işçi, berber çırağı, kaportacı kalfası, boyacı ustası vesaire…

Tavanı 1500, tabanı 400 TL olan Beşiktaş maçı bileti fiyatları bana biraz yüksek geldi…

Beşiktaş maçında tribünler boş kalırsa, bilinmelidir ki, uçuk-kaçık bilet fiyatlarının anormal yüksek oluşudur…

VIP bilet fiyatları 1500 TL değil de, 5 bin TL de olsa, Beşiktaşlı olan işadamları, sanayiciler daha doğrusu parası olanlar için sorun olmaz…

Ama, 400 TL olan kale arkası için, bir berber çırağı ya da terzi yamağı “şak” diye o parayı veremez…

“Maçlarımıza seyirci neden gelmiyor” diye timsah gözyaşı dökenler, başlarını ellerinin arasına alıp düşünsünler…

En önemlisi de taraftar “müşteri” değildir…

Adı üstünde taraftardır, yani kulübün bir parçasıdır…

Kısacası, futbolun müşterisi olmaz, taraftarı olur!

Bu sadece Türkiye’de değil, futbolun izlendiği bütün dünyada da böyledir…

Dolayısıyla, Beşiktaş ya da Kasımpaşa maçı fark etmez, Konyalı çoluğunun çocuğunun boğazından kesip, o kadar parayı verip maça gelmez…

Çünkü, vicdanı buna izin vermez…

Nokta.

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NOT: İki gün önce Adana Demirspor-Beşiktaş erteleme maçı oynandı…

Tribünlerin doluluğunu görünce, Adana’dan bir arkadaşı aradım, hem seyirci sayısını hem de bilet fiyatlarını sordum…

En pahalı tribün Maraton alt, 872 TL…

En ucuz Güney Kale Arkası, 245 TL…

Misafir tribün 319 TL…

VIP tribünü 4 bin TL…

Adana Demirspor’un 4-2 kazandığı Beşiktaş maçını 22.300 kişi izlemiş…

Bilet fiyatları normal olunca Adanalılar maça yoğun bir ilgi göstermişler…

Helal olsun Adana Demirspor’u yönetenlere ve koşa koşa tribünlere gelerek 4-2’lik Beşiktaş zaferinde çorbada tuz olan taraftarlara.

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Gelelim Konyaspor’un Beşiktaş maçı bilet fiyatlarına…

Beysu Batı Alt 1000 TL…

Kale Arkası alt-üst 400 TL…

Misafir tribün 520 TL…

VIP tribünü ise 1500 TL…

Açıkçası merak ediyorum; Konyaspor’un Beşiktaş’la oynayacağı zorlu maça kaç taraftar gelecek?

Yıldız futbolcuları olan Adana Demirspor gibi bir takım, bilet fiyatlarını Konyaspor’dan daha düşük tutuyor ve bu takımın teknik direktörü Kluivert de maçtan sonra, “buraya gelen hiçbir takım kolay kolay oynayamaz. Bizi motive eden taraftarımızla oynadığımızda rakipler istediğini gelip yapamaz” diye bir açıklama yapıyor ve taraftarın önemine dikkat çekiyorsa, kusura bakmasın Konyaspor’u tek başına yönetmeye çalışan Fatih Özgökçen’nin varsa futbol aklı biraz da bunu düşünsün!

Konyaspor’u yönetenlere sesleniyorum; bu kafayla Konyaspor tribünlerine bahar gelmez, bu futbol aklıyla Konyaspor tribünlerinde çiçekler açmaz, bu ayırımcı tavırlarla Konyaspor tribünlerinde kardeşlik türküleri değil, kalleşlik türküleri okunur…

Tribünlere nifak sokan başkan olarak tarihe geçecek Fatih Özgökçen…

Konyaspor basketbol takımını, 1922 Konyaspor’u bir alt kümeye düşüren, dahası kulübün Tatlıcak Tesislerini satan başkan olarak tarihe geçmişse, tribünlere “nifak” sokan başkan olarak da, zincire yanlış bir halka daha eklemiş olacak.

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