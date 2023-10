Konyaspor Fatih Özgökçen’le uçuruma gidiyor! Recep Çınar yazdı

(Recep Çınar)

Birisi gitti…

Aleksandar Stanojeviç maç akşamı yöneticilerle, dün sabah da futbolcularla vedalaştı ve Konyaspor defterini kapattı…

Nasıl gittiğini, daha doğrusu nasıl gideceğini “Stanojeviç istifa edecek” başlıklı yazımla açıklamıştım…

Ve fakat…

Esas gitmesi gereken ve kulübü “enkaz”a çeviren “ego”lu ve “kibir”li bir adam hiçbir şey olmamış gibi koltuğunda oturuyor!

Ne bir özür, ne bir açıklama…

Dağlardan taşlardan ses geliyor, bu arkadaş tıssssss!

Allah o günleri yaşatmasın, ama Konyaspor bir alt kümeye giderse, bu kulübün ya da bu takımın iki yakası asla bir araya gelmez!

“Demedi” demeyin…

Dolayısıyla da, şehrin ileri gelenleri, şehrin seçilenleri, şehrin A takımı, B takımı, C takımı Konyaspor’un bu ligde kalması için kafa patlatmalıdır…

Hilmi Kulluk gibi, namuslu, izzet-i nefis sahibi, karakterli, çalmayan çırpmayan, kendisini değil, kulübü büyüten bir insanın kalemini kıranlar, esasında Hilmi Kulluk’un değil, Konyaspor’un idam fermanını imzaladılar, Konyaspor’un kalemini kırdılar!

Hilmi Kulluk’un kalemini kıranları alkışlayan, Fatih Özgökçen’e güzellemeler yapan, daha sonra bu egolu ve kibirli adamın Konyaspor’u uçuruma sürüklediğini anladıktan sonra, Hilmi Kulluk’dan helallik isteyen bazı taraftarlara da selam olsun!

Bu kadar net…

Fatih Özgökçen gibi, Konyaspor’a ve futbola uzak birisini getirirseniz ve hak etmediği unvanlarla da donatırsanız, adam kendisini Konya’nın ve Konyaspor’un sahibi zanneder!

Ne Vali tanır, ne Belediye Başkanı, ne AK Parti İl Başkanı!

x

“Felaket tellalı” demişlerdi bazıları…

Sezon başında yazdığım ve endişelerimi ifade ettiğim yazılardan dolayı…

Yalayıcıların, yancıların ve yalakaların aksine, “kimse kimseyi kandırmasın, bu takımın hedefi ilk 6 değil, bu lige tutunsun yeter” demiştim ya, onun için “gamlı baykuş” muamelesi görmüştüm…

Fatih Başkanlarına güzellemeler yapan, yazan yalaka ve yancı tayfa şimdi ne mi yapıyor?

Ne yapacaklar!

Devekuşu gibi, kafalarını kuma gömdü, bekliyorlar…

Ama, mabatları açıkta kaldı, haberleri yok!

x

“Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belli olur”muş ya, Konyaspor’un durumu da işte o hesap…

Öfkemin futbol aklımın önüne geçmediği dönemlerde eleştirmiştim Fatih Özgökçen’in Konyaspor’u değil, kendisini parlattığını…

Gerçekleri söyledim, gerçekleri yazdım…

Bugün olduğu gibi…

Gelinen nokta malum…

Keşke, yanılan taraf olsaydım…

Keşke, futbol aklım, beni, “gamlı baykuş” gibi görenlerle aynı olsaydı…

Keşke, futbola yanlış pencereden bakan tarafta olsaydım…

Keşke, yanılsaydım…

Ne kadar isterdim yanılmayı…

Ne kadar acı değil mi?

x

Fatih Özgökçen’in Başkan olduğu Konyaspor’un bu sezon sonunda düşecek takımların arasında gösterilmesi, bu şehrin ve üzerinde yaşayanların canını acıtmadığını mı sanıyorsunuz?

Bu utanılacak durum Konyaspor futbol takımının, 1922 Konyaspor’un, Konyaspor basketin değil…

Bu utanılacak durum KONYA’nın ya da Konyalının da değil…

Utanılacak durum, bizatihi FATİH ÖZGÖKÇEN’in…

Ve “çok yaşa padişahım, biz senin yanındayız” diyerek, kendisini yalayan, kanı on para etmeyen bizim mahallenin prostatlı kaşarları!

Tabii ki, utanacak yüzleri varsa!

Yuh olsun, hem de yüzlerce kere…

Niye mi?

Kendisine bu görevi layık gören Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere, eski Bakan Murat Kurum’u, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı’yı, kendisine her türlü desteği veren Merkez İlçe Belediye Başkanları Hasan Kılca’yı, Mustafa Kavuş’u ve Ahmet Pekyatırmacı’yı mahcup ettiği için…

x

Gün itibarıyla Konyaspor evin “cümle kapısı” gibi…

Gelen vuracak, giden vuracak…

Sonuç olarak, şehrin spordaki akil insanları, işi bilenler, Hilmi Kulluk, Ahmet Şan, Ömer Atiker, Ekrem Çoşkun, Süleyman Işıkçeviren gibi bu kulübü sevenlerin bir araya geleceği oluşumla Konyaspor bu lige tutunur…

Konyaspor’a sövenler değil, sevenler iş başına gelmeli…

Aksi taktirde Konyaspor’un düşüşünü kimse engelleyemez…

Bu da böyle bilinsin.

x

Özetlersem; Konyaspor’un bu ligde kalması için, elzem olan Fatih Özgökçen ve yönetiminin saniye geçirmeden genel kurur kararı alması…

Çünkü, her geçen saniye Konyaspor’un aleyhine oluyor…

Bu kadar net…

Konyaspor, kesinlikle bu yönetimle küme düşer…

Gelecek yeni bir yönetim, bu takımı ligde tutar mı?

Onun da garantisi yok…

Fatih Özgöçen’in sahsı değil sorun olan…

Başkanlık serüvenindeki yaptıkları ya da yapabildikleri…

Bundan sonra da Konyaspor’un içerisinde bulunduğu bu “kriz” ortamında da yapabilecekleri!

Varsa iyi bir şey yaptığı özür dilemek boynumun borcu…

Ama, yaptıkları malum ve yapabileceklerine dair zerre kadar bir referans da yok ortada…

Ki, kimse güvenmiyor kendisine…

Ne futbolcular, ne taraftarlar, ne çalışanlar ne de kendisini bu koltuğa oturtanlar.