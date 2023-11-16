Fatih Portakal asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı. Geçen sene bilmişti. Bu sene de net rakam verdi

Gazeteci Fatih Portakal kişisel YouTube hesabından dün yayınladığı videoda 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücreti açıkladı.

Portakal, geçen sene asgari ücret açıklanmadan önce verdiği 11.500 Lira asgari ücretin dediği gibi olduğunu arada çok ufak rakamlar oynanabileceğini aktardı.

Bu sene de yine aynı kişiler ile yaptığı konuşmalardan sonra kulağına söylenen yeni asgari ücretin 16.500 lira ila 16.900 lira arasında olacağını söylerken bu rakamların kesin olmadığını fakat çok yüksek olasılıkla bu iki rakam arasında olacağını belirtti.

“ASGARİ ÜCRETE YAKIN MAAŞ ALANLARIN ORANI YÜZDE 70”

Portakal toplumun büyük bir çoğunluğunun asgari ücrete yakın maaş aldıklarını ve dolayısı ile belirlenecek olan rakamın aslında dolaylı olarak toplumun neredeyse tamamını ilgilendirdiğini söyledi.

“ARTIK YILDA BİR DEFA”

Deneyimli gazeteci bir yandan yeni asgari ücretin ne olacağını ifade ederken diğer yandan da milyonlarca insanı üzecek olan haberi verdi.

Normal toplumlarda asgari ücretin yılda 1 defa belirlendiğini fakat uzun zamandır yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı bizde yılda iki defa belirlendiğini söylerken, 2024 yılında yapılacak olan asgari ücret zammının yıl içerisinde değişmeme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ama bu durumun biraz da seçim vaatleri ile alakalı olduğunu ifade etti.